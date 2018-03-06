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    Kadınlardan ‘Burs Günü’

    DHA
    06.03.2018 - 13:45 | Son Güncelleme:

    İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde çeşitli mesleklerden bir grup kadın, ekonomik durumu iyi olmayan üniversitede eğitim gören öğrenciler için örnek bir uygulama başlattı.

    Ayda bir kez paralı günlerinde bir araya gelerek sarma, börek, tatlı yiyip sohbet eden kadınlar, bu buluşmalarını ‘Burs Günü’ adı altında bir öğrencinin eğitimine katkı sağlayarak daha anlamlı hale getirdi. Güzelbahçe Yalı Mahallesi Palmiye Sitesi’nde, burs ihtiyacı olan öğrenciler için her ay bir evde toplanan 14 kadın, hazırladıkları yemekleri yedikten sonra burs parası topluyor.

    Kadınlardan ‘Burs Günü’

    Aralarında burs komisyonu oluşturan kadınlar, eğitime el vererek maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin okumasına katkı sunmak istediklerini belirtti ve başlattıkları uygulamayla ilgili şu bilgileri verdi:
    "Birçok kurum ve kuruluş tarafından öğrencilere verilen eğitim burslarının yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu konuda farklı bir uygulamayla örnek olalım istedik. Çünkü başarılı olan ama maddi yetersizlikler yüzünden eğitim alamayan binlerce gencimizin olduğunu biliyoruz. Çok fazla bir şey değil, beş ekmek veya bir paket sigara parası. Topladığımız para en azından ulaşım giderlerini karşılar. Biz arkadaşlarımızla bu uygulamayı her yıl sürdüreceğiz. Umarım başlattığımız Burs Günü projemiz yurt çapında dalga dalga yayılır."

    Kadınlardan ‘Burs Günü’

    "EĞİTİME SEN DE BİR EL VER"
    Altın günündeki yiyeceklerden de fedakarlık ederek 6-7 çeşit yiyeceği üç çeşide indirdiklerini söyleyen kadınlar, "İkramlara harcayacağımız parayı burs yapıyoruz. Verdiğimiz burslarla ülkemize yararlı, Cumhuriyet’e sahip çıkan altın gibi gençlerin yetişmesine katkımız olursa ne mutlu bize. Bu uygulamanın örnek teşkil etmesini ve herkesin gençlerin eğitimine destek olarak el vermesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

    Etiketler: Altın Günü , Burs Günü , Burs , ÖĞRENCİ , Üniversite
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