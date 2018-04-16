Kadınlara girişimcilik eğitimi başladı
İhtiyaç sahibi 50 kadına girişimcilik gibi onlarca alanda eğitim verilecek ‘Şimdi Sıra Bizde’ projesi başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen proje sayesinde kadınlara liderlik, girişimcilik gibi birçok alanda mesleki eğitim ile mentörlük verilecek.
İhtiyaç sahibi 50 kadın kişisel kapasite geliştirme, mesleki eğitim, çocuk gelişimi, bakım, finans, muhasebe, iş planlama, işletme, girişimcilik ve mentörlük hizmeti konularında 6 hafta boyunca İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde eğitim alacak.
11 Nisan’da eğitimlerin tanışma toplantısında konuşan İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGİMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman; Türkiye’de kadının güçlendirilmesinin, eğitim ve çalışma hayatının her safhasında yer almasıyla mümkün olacağını, buna bağlı olarak farklı yaşlardan ve eğitim düzeylerinden bir araya gelen kadınlarla yapılacak eğitimler sonrasında merkez olarak mentörlük desteği ile de yanlarında olduklarını belirttij.
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