Kadın köy öğretmenlerine kişisel gelişim eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, 'Eğitimin Sigortası Öğretmenlerimiz" projesi ile 2023'e kadar bin kadın köy öğretmenine, 30 binden fazla çocuğa ve 150 bin aile üyesine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. MEB, Türk Eğitim Derneği (TED) ve Zürich Sigorta'nın desteğiyle mesleğe yeni adım atan kadın köy öğretmenlerinin eğitimlerine katkı sağlamak için hayata geçirilen proje kapsamında, farklı illerden 50 kadın köy öğretmeni, ilk dersleri 'kisisel gelişim eğitimini' almak üzere Ankara'da bir araya geldi. Eğitim programının açılışına, Zürich Sigorta Genel Başkan Yardımcısı Esra Bozkurt ile köy öğretmenleri katıldı.

Genel Müdür Boyacı, TED Üniversitesi'nde düzenlenen eğitim programının açılışında, projeyle mesleğe yeni adım atmış kadın köy öğretmenlerinin eğitimlerine katkı sağlamayı ve adaptasyonlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

'1000 KADIN ÖĞRETMENE ULAŞACAĞIZ'

Kadın öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olunurken, bulundukları yerlerin sosyal ve fiziksel eksikliklerini düzeltmeye yönelik uyum çalışmaları yürütmelerinin teşvik edileceğini belirten Boyacı, "Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünün kutlanacağı 2023'e kadar 1000 kadın öğretmene, 30 binden fazla çocuğa ve 150 bin aile üyesine ulaşılması hedefleniyor.

Proje; 'Öğretmenlerin Mesleki ve Kişisel Gelişiminin Desteklenmesi', 'Öğretmenlerin Yöresel ve Sosyal Uyumunun Sağlanması', 'Sosyal Girişimcilik Modelleri' ve 'Gönüllülük Esasına Dayalı Projeler ile Ana Projenin Desteklenmesi' bileşenleri kapsamında yürütülüyor" dedi.

ÖĞRETMENLERİN KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLANACAK

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise konuşmasında, öğretmen olmanın zor, köy okullarında öğretmenliğin çok daha zor olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Köydeki öğretmenimizin, 'Onların gözlerinin içine bakınca bazı şeyler için daha güçlü olmak istiyorum. Onlar için yapmak istiyorum. İnsanlık için yapmak istiyorum. Bu, öğretmen olmayı çok çok aşan bir durum' sözleri aslında bu projede doğru hedefi belirlediğimizi gösteriyor.

Bugün (26 Ağustos) başlayan kişisel gelişim eğitimleri beş gün sürecek. Amacımız, sizlere kendinizde eksik bulduğunuz, geliştirmek istediğiniz, yön vermekte zorlandığınız alanlarda yardımcı olmak. Böylelikle meslek yaşamınızda, köy halkıyla iletişiminizde farklılıklar yaşamayacağınızı düşünüyoruz."

'NE ONLAR BENİ ANLIYORDU NE DE BEN ONLARI'

Eğitime katılan ve Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Çayırlı İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Seher Kolbaşı, birleştirilmiş sınıfta tek öğretmen olduğunu söyledi. Kolbaşı, kendisinin de birleştirilmiş sınıfta eğitim aldığını, bunun zorluklarını çok iyi bildiğini ve çocukları çok iyi anladığını belirtti. Öğretmenliğe ilk adım attığında öğrencileriyle iletişimde zorlandığını anlatan Kolbaşı, şöyle konuştu:

"Okula ilk geldiğim gün ne onlar beni anlıyordu ne de ben onları. Zamanla aşmaya başladık. Zorlu koşullarda eğitim alan öğrenciler daha çok ilgiye ihtiyaç duyuyor. Bulunduğum yer, çok kapalı kalmış bir köy. Dış dünyaya o kadar uzaklar ki küçük marketler bile onlar için büyük bir lüks. Sadece haftada bir gelen ticari araçlarla ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Aileler hayvancılıkla geçindikleri için tüm ilgi hayvanların üzerinde. Bir velimin, 'Ben çocuğumla, hayvanla ilgilendiğim kadar ilgilenemiyorum' sözü, beni çok etkiledi."