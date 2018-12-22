Kadıköy Anadolu’ya inceleme
İSTANBUL’daki Kadıköy Anadolu Lisesi’nde önceki gün yaşanan olaylarla ilgili İstanbul İl Milli Müdürlüğü inceleme başlattı.
İddiaya göre, bir grup öğrenci diğer öğrencileri dini sohbetlere götürmek için baskı kurdu. Bu duruma tepki gösteren öğrenciler önceki gün okul bahçesinde toplanarak durumu protesto etti. Okul duvarına ‘Bu okulun sahibi fikri hür, vicdanı hür öğrencilerdir’ yazılı pankart asıldı. Okul müdürlüğünden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Olayın takipçisi olduğunu belirten eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, yönetim destekli bir grup öğrencinin ‘dini sohbete götürme baskısı’ karşısında bugün isyan etti ve gösteri düzenledi. Sohbete katılmak istemeyen bir öğrenciye ise soruşturma açılması bardağı taşıran son damla oldu. Yönetim bu baskıya son ver! Kadıköy Anadolu Lisesi’nde oluşturulan ‘Dini Sohbet Grubu’nun ‘sohbete katıl’ baskısına tepki gösterdiği için disipline verilen öğrenciye açılan soruşturma, ailelerin tepkisi üzerine kapatıldı.”
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