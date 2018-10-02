Kabataşlılardan okul müdürlerine veda şarkısı
Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri İstanbul Erkek Lisesi’ne atanan okul müdürleri Fatih Güldal için bir veda şarkısı hazırladı. Lisenin 14 öğrencisi gitar eşliğinde Barış Manço’nun ‘Gülpembe’ şarkısını seslendirdi.
Videonun açıklamasında, “Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri ve camiası, okulumuza çok değerli hizmetlerde bulunan güler yüzlü, tatlı dilli ve çalışkan Fatih hocalarını daima en güzel bir şekilde hatırlayacaktır” ifadelerine yer verildi.
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