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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
31.12.2018 - 15:22, Son Güncelleme:/

Kabataşlılar Galiçya Cephesi şehitlerini anacak

Kabataş Erkek Lisesi'nden bir grup öğrenci, Uzakdoğu Asya ve Dünya Projesi kapsamında Galiçya Cephesi şehitlerini anmak için Çekya'ya gidecek.

Kabataşlılar Galiçya Cephesi şehitlerini anacak
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Kabataş Erkek Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre, Uzakdoğu Asya ve Dünya Projesi öğrencileri, 18 Eylül'de eğitim öğretim yılı açılışı için okullarına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ‘Galiçya şehitleri’ hatırası için Çekya, Macaristan ve Polonya'yı ziyaret etmek istediklerini mektupla iletti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla her ülkeye 12'şer kişinin ziyaret etmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.

Öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 12 kişilik ilk ekip, 12-19 Ocak 2019'da Çekya'ya gidecek. Heyet; Prag, Karlovy Vary ve Pardubice kentlerinde bulunacak. Prag Büyükelçiliği’nin desteğiyle 1348 yılında kurulan Charles Üniversitesi’nin Türkoloji Bölümü ile yapılan iş birliği kapsamında öğrenciler, 16 Ocak'ta her iki ülkenin Galiçya Cephesi ve 1. Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde hayatını kaybeden askerleri hatırasına bir anma programı sunacak.

1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Çek ve Türk askerler ve halk hatırasına yapılan Ağaç Bağışı belgesi, Charles Üniversitesi Türkoloji Bölümü Başkanı ile Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı'ya verilecek.

Heyet, 14 Ocak'te Prag Büyükelçisi Bigalı ve büyükelçilik çalışanlarıyla görüşecek. 15 Ocak'ta Charles Üniversitesi'nde çeşitli temaslarda bulunacak heyet, Prag'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezecek. Grup, 13 Ocak'ta ise Atatürk'ün 1 Haziran-28 Temmuz 1918'de kaldığı Karlovy Vary'de müze haline dönüştürülen odasını ziyaret edecek.

İlk ziyaretini yapacak heyet, 19 Ocak'ta Türkiye'ye dönecek.

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