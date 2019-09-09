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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
09.09.2019 - 08:47, Son Güncelleme:

JP Morgan Trump tweetleri için endeks oluşturdu: Volfefe Endeksi

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JP Morgan Trump tweetleri için endeks oluşturdu: Volfefe Endeksi

ABD merkezli, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JPMorgan Chase & Co. ABD Başkanı Donald Trump’ın attığı tweetlerin piyasadaki oynaklığa etkisini ölçmek için bir endeks oluşturdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın attığı tweetlerin Hazine kağıtları üzerinde ciddi etkisi olması nedeniyle oluşturulan endekse "Volfefe Endeksi" adı verildi. JP Morgan analistleri, endeksin adını, Trump’ın 2017 yılında attığı bir tweette kullandığı ve anlamı çözülemeyen "covfefe" sözcüğüne atfen bu adı verdiler.

JP Morgan analistlerinin yaptığı çalışmaya göre, 2016 yılında seçildiğinden bu yana günde ortalama 10 dolayında tweet atan Trump’ın 2017 yılında göreve başladığından bu yana da attığı tweetlerin sayısı da 10 bini buluyor. Buna göre, 2017 yılında görev başladıktan sonra bir süreliğine günde ortalama beş tweet düzeyine düşen Trump’ın Twitter etkinlikleri, 2018 sonlarından sonra yeniden tırmanışa geçti ve son dört yılın en yüksek düzeylerine yükseldi.

Chase Manhattan Corporation’un, J.P. Morgan & Co. ile birleşmesiyle 2000 yılında kurulan JP Morgan Chase & Co., ABD’nin en büyük bankası ve toplam malvarlığı bakımından dünyanın altıncı büyük bankası konumunda.

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