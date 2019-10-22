Jean Monnet Kürsüsü’de ‘göç’ü anlatacak
Doç. Dr. Gökay Özerim, Avrupa Komisyonu tarafından ‘Türkiye-AB İlişkilerinde Göç’ başlıklı Jean Monnet Kürsüsü’ne layık görüldü. Kürsü faaliyetleri kapsamında; ders, çalıştay, seminer, yaz okulu ve araştırma faaliyeti düzenlenecek.
Üç yıldır koordinatörlüğünü yaptığı ‘Göç ve Güvenlik’ konulu Avrupa Birliği (AB) Jean Monnet projesi Geçen ay tamamlanan Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve AB Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökay Özerim, Avrupa Komisyonu tarafından ‘Türkiye-AB İlişkilerinde Göç’ başlıklı kürsüye layık görüldü. Kürsü, 2019’da Türkiye’de hayata geçirilen dört Jean Monnet Kürsüsü’nden biri oldu. Kürsü faaliyetleri kapsamında, birçok ders, çalıştay, seminer, yaz okulu ve araştırma faaliyeti düzenlenecek.
‘GÖÇ ALANINDA ÇÖZÜMLER SUNULACAK’
Yaşar Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileriyle İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) temsilcilerini bir araya getiren Türkiye-AB İlişkilerinde Göç Kürsüsü açılış toplantısı, Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Kürsü, Doç. Dr. Gökay Özerim koordinatörlüğünde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Güney, Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Çetin ve AB Uzmanı Güldan Kalem ile uluslararası konuk akademisyenlerin katkılarıyla yürütülecek. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, son 10 yılda farklı fakültelerde beş Jean Monnet Modülü, iki kürsü ve bir network projesi yürütüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Dinçer, “Günümüzde dünyada ve Türkiye’de önemli bir sosyal konu haline gelen göç alanında Türkiye-AB İlişkilerinde Göç Kürsüsü ile analitik ve işbirliğine dayalı çözümler sunulmasına katkı sağlanacak” dedi.
‘GÖÇ KONUSU BİRLİKTE ÇALIŞILMALI’
Kürsü Koordinatörü Doç. Dr. Gökay Özerim ise üç yıllık program dahilinde gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında şunları söyledi:
"Göç konusu sadece devletler düzeyinde yönetilebilecek bir nitelik taşımıyor. Akademi, sivil toplum, kamu kuruluşları ve özel sektörün birlikte çalışmasını gerektiren bir alan. Kürsüyü hazırlarken özellikle disiplinlerarası bir yaklaşım temelinde, akademi, sivil toplum, kamu kurumları ve özel sektörü bir araya getirmeyi hedefledik. Bu paydaşları bir araya getiren faaliyetler tasarladık. Son üç yıldır yürüttüğümüz göç konulu yaz okullarımız devam ederken hem üniversitemiz öğrencilerinin hem de bahsettiğimiz bu farklı paydaşların temsilcilerinin yararlanabilecekleri dersler, seminerler ve uzaktan öğrenme faaliyetlerini sunabileceğiz.”
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