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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 22.10.2019 - 15:16, Son Güncelleme:/

Jean Monnet Kürsüsü’de ‘göç’ü anlatacak

Doç. Dr. Gökay Özerim, Avrupa Komisyonu tarafından ‘Türkiye-AB İlişkilerinde Göç’ başlıklı Jean Monnet Kürsüsü’ne layık görüldü. Kürsü faaliyetleri kapsamında; ders, çalıştay, seminer, yaz okulu ve araştırma faaliyeti düzenlenecek.

Jean Monnet Kürsüsü’de ‘göç’ü anlatacak
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Üç yıldır koordinatörlüğünü yaptığı ‘Göç ve Güvenlik’ konulu Avrupa Birliği (AB) Jean Monnet projesi Geçen ay tamamlanan Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve AB Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökay Özerim, Avrupa Komisyonu tarafından ‘Türkiye-AB İlişkilerinde Göç’ başlıklı kürsüye layık görüldü. Kürsü, 2019’da Türkiye’de hayata geçirilen dört Jean Monnet Kürsüsü’nden biri oldu. Kürsü faaliyetleri kapsamında, birçok ders, çalıştay, seminer, yaz okulu ve araştırma faaliyeti düzenlenecek.

‘GÖÇ ALANINDA ÇÖZÜMLER SUNULACAK’
Yaşar Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileriyle İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) temsilcilerini bir araya getiren Türkiye-AB İlişkilerinde Göç Kürsüsü açılış toplantısı, Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Kürsü, Doç. Dr. Gökay Özerim koordinatörlüğünde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Güney, Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Çetin ve AB Uzmanı Güldan Kalem ile uluslararası konuk akademisyenlerin katkılarıyla yürütülecek. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, son 10 yılda farklı fakültelerde beş Jean Monnet Modülü, iki kürsü ve bir network projesi yürütüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Dinçer, “Günümüzde dünyada ve Türkiye’de önemli bir sosyal konu haline gelen göç alanında Türkiye-AB İlişkilerinde Göç Kürsüsü ile analitik ve işbirliğine dayalı çözümler sunulmasına katkı sağlanacak” dedi.

‘GÖÇ KONUSU BİRLİKTE ÇALIŞILMALI’
Kürsü Koordinatörü Doç. Dr. Gökay Özerim ise üç yıllık program dahilinde gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında şunları söyledi:
"Göç konusu sadece devletler düzeyinde yönetilebilecek bir nitelik taşımıyor. Akademi, sivil toplum, kamu kuruluşları ve özel sektörün birlikte çalışmasını gerektiren bir alan. Kürsüyü hazırlarken özellikle disiplinlerarası bir yaklaşım temelinde, akademi, sivil toplum, kamu kurumları ve özel sektörü bir araya getirmeyi hedefledik. Bu paydaşları bir araya getiren faaliyetler tasarladık. Son üç yıldır yürüttüğümüz göç konulu yaz okullarımız devam ederken hem üniversitemiz öğrencilerinin hem de bahsettiğimiz bu farklı paydaşların temsilcilerinin yararlanabilecekleri dersler, seminerler ve uzaktan öğrenme faaliyetlerini sunabileceğiz.”

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