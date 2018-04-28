Jean Monnet bursiyerleri sertifikalarını aldı

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet Programı'nın bursiyerleri Ankara Hilton Otel'de düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Burs programı kapsamında Avrupa'nın saygın eğitim kurumlarında yüksek lisans ve araştırma çalışmalarını başarıyla tamamlayan 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 akademik yılı bursiyerlerine sertifika verildi.

Törende konuşan Bakanlık Müsteşarı Büyükelçi Yenel, "Varna Zirvesi'nde bir aşama kaydedildi. 2015-2016'dan beri yaşadıklarımızı bir bakıma telafi etmek amacıyla bu Varna Zirvesi'ni yeni bir dönüm noktası olarak düşünüyoruz. Yeni bir başlangıç olarak görüyoruz" dedi.

Yenel, AB Bakanlığının bu çerçevede her şeye rağmen özverili bir şekilde çalıştığını söyleyerek, "(AB'ye) Üyelik, stratejik hedefimiz. Bu değişmiyor, değişmeyecek de. İlişkilerimiz sıkıntılı dönemler geçirdi. İnişler çıkışlar oldu ama her halükarda devam etti ve devam da edecek" diye konuştu.

Burs programına 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle bir dönem ara verildiğini hatırlatan Yenel, "Ama kısa zamanda bu sıkıntıyı atlattık ve yeniden Jean Monnet'yi daha hızlı bir şekilde başlattık. Bunun devamı daha hızlı bir şekilde gelecek" dedi.



Yenel, Jean Monnet bursiyerlerinin gittikleri ülkelerde Türkiye'nin bir bakıma elçileri olduğuna, eğitimleri sona erdikten sonra da kurdukları ilişki ağlarının devamını sağlamaları gerektiğine dikkati çekti.

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, üç kuşak bursiyeri bir araya getiren törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, Jean Monnet'in Türkiye'deki en prestijli burs programlarından biri olduğunu söyledi.

Geçmişte bu bursu alan kişilerin bugün önemli karar alma mekanizmalarında yer aldığının altını çizen Vinals, bursiyerlerin, kamu sektöründe AB ile ilişkileri yönettiğini, üniversitelerde AB alanında araştırmalar yaptığını ve Türk özel sektöründe ekonominin büyümesinde önemli bir rol oynadıklarını belirtti.

Vinals, "Bu kişilerin en öne çıkan örneği Jean Monnet bursuyla Londra Ekonomi Okulu'nda (LSE) eğitimini tamamlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu" dedi.

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu da Jean Monnet ile toplumun her kesiminden kişilerle AB ile ilgili konularda uzman yetiştirilmesine katkı sağlandığını söyledi.

Kurum olarak AB Bakanlığına teknik destek sağladıklarını belirten Uslu, "Gençlerimize yeni fırsatlar sunması yanında ülkemizde AB ile ilgili konularda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak katılım sürecine olumlu etkide bulunan bu gibi programların artarak devam etmesi en büyük dileğimiz" diye konuştu.

Törende Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski de konuk olarak yer aldı. Bursiyerlere sertifikalarını Büyükelçi Yenel, Vinals ve Neynski takdim etti.

JEAN MONNET BURSU NEDİR?

Yaklaşık 30 yıldır yürütülen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'deki en köklü ve prestijli burs programları arasında yer alıyor.

Program, AB alanında uzmanlaşmış personel ihtiyacını karşılayarak bu alanda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Uygulamaya konulduğu 1990'dan bu yana AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı, 2007'den beri AB Bakanlığı tarafından yürütülerek Türkiye ve AB arasında diyalog köprüleri kurulmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya eş değer bir kuruluşta en az üç, en fazla 12 aylık dönemlerde yüksek lisans eğitimi veya araştırma programlarına katılan bursiyerler, aralarında İngiltere, Hollanda, İtalya, Fransa, Belçika, İrlanda, Almanya, İsveç, İspanya ve Malta'nın da bulunduğu pek çok AB ülkesinde AB müktesebatı başlıklarında akademik çalışmalar yaptı.

Program kapsamında 2018-2019 akademik yılında 180 kişinin desteklenmesi planlanıyor. Bursların yüzde 50'si kamu, yüzde 30'u üniversite, yüzde 20'si ise özel sektöre ayrıldı.