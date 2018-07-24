Japonya’da staj yapacaklar
İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü öğrencileri, Japonya’nın Chiba Üniversitesi’nde tasarım alanında staj yapacak.
Üniversiteliler Japonya’da tasarım alanında staj yapacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, Japonya’nın Chiba Üniversitesi’nde tasarım alanında staj yapacak.
Altı yıldır gerçekleştirilen etkinlikte bugüne dek 48 öğrenci Japon geleneksel ve güncel mimari örneklerini yerinde deneyimledi. Bu yıl da sekiz iç mimar adayı, yaz döneminde Chiba Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Kaname Yanagisawa ve Japon öğrencilerle biraraya gelecek. Programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, 10 Japon öğrenci de ekim ayında İzmir ve çevresini tanıyacak.
İEÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Hasırcı, “Japonya’yı yıllar içinde ziyaret eden öğrenciler, çok zengin Japon kültürünü tanıyarak, tasarımın bu kültürde ne şekilde ele alındığını deneyimleme şansı elde ediyor. Bu yıl da derslerinde başarı gösteren öğrencilerimiz, Japon aile ve kent kültürünü, tasarım yaklaşımı ve mimarisi konularında altyapı kazanıyor. Öğrencilerimiz döndüğünde entelektüel altyapıları daha da gelişmiş, bir dünya vatandaşı olma yolundaki adımlarından birini atmış oluyor” dedi.
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