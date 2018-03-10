Japon kaligrafi sanatçısı Sisyu, BOUN’de

Geleneksel Japon kaligrafi sanatının yanı sıra medya ve teknoloji formlarıyla geliştirdiği eserleriyle de dikkat çeken Sisyu, Boğaziçi Üniversitesi (BOUN) Demir Demirgil Salonu’nda canlı kaligrafi tasarımı performansına imza atacak. Sinema filmi Ertuğrul 1890’ın afiş tasarımını yapan ve dünya çapında sergilere imza atmış ödüllü sanatçı Sisyu, Disney/Pixar’ın animasyon filmi Ters Yüz’deki karakterlere de hayat verdi. Japon imparatoru ve imparatoriçesine sergilediği eserleriyle de takdir toplayan Sisyu, gizemli kişiliğiyle de dikkat çekiyor. Sisyu, Amerika’dan İsveç’e, Fransa’dan İtalya’ya pek çok ülkede eserlerini sergilemiş ve ödül almış olsa da gerçek adını, yaşını ve doğum yerini gizlemeyi tercih eden bir sanatçı.

Boğaziçi Üniversitesi’nin Japonya ile yakınlaşan ilişkileri kapsamında özel davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Sisyu, Türkiye’ye özel eserlere de imza atacak.

SİSYU KİMDİR?

Japon kaligrafi sanatını heykel, medya sanatları ve resimle birleştirdiği pek çok esere imza atan Sisyu, son sanat eseri serisinde Japon kaligrafisini demir ve camlara kazıyarak yapmış, demir ve camla yaptığı çalışmayı heykel, ışık ve gölge unsurlarıyla kombine ederek daha büyük ölçekli çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmayla Sisyu, bir yandan Japon Zen ruhunu sembolize etmiş, bir yandan da Sho olarak bilinen geleneksel kaligrafiye yeni bir çağda yepyeni perspektifler kazandırdı.

Sisyu’nun eserleri Fransa, ABD, İtalya, İsviçre, İsveç ve aynı zamanda Japon İmparatorluk ailesinin 1.300 yıldır en prestijli kutsal tapınağı olan Ise Tapınağı’nda, 1.250 yaşındaki ve aynı zamanda Dünya Mirası olan Japon tapınağı Kasuga Tapınağı ile 1.270 yaşındaki yine Dünya Mirası listesinde arasında yer alan Todai-ji Tapınağı’nda da özel olarak sergilendi.

155 yıl önce Rodin tarafından kurulan Societe Nationale des Beaux-Arts tarafından 2014 ve 2015 yıllarında Fransa’ya özel olarak davet edilen Sisyu, Louvre Müzesi'nin altında bulunan 250 metrekarelik Carrousel du Louvre Sergi Salonu’nu kaligrafi sanatıyla donattı.