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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
01.05.2019 - 10:31, Son Güncelleme:/

İzmit’e yeni kampüs

İzmit’e yeni Anadolu lisesi açıldı. 21 dersliği olan lise, 400’ün üzerinde öğrenciye hizmet verecek.

İzmit’e yeni kampüs
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Uğur Okulları tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde faaliyete alınacak Uğur İzmit Anadolu Lisesi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çakır, Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Müzeyyen Yalçın, İzmit Uğur Okulları Kurucu Temsilcileri Yücel Erdoğan ve Necip Katırağ, İzmit Uğur Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Tuncay ve okul öğretmenleri katıldı.

'HAZİRAN’DA AÇILIŞA HAZIR HALE GELECEK'
Okulun bir ay içinde tamamlanacağını söyleyen Kulaberoğlu, okulun özelliklerini şöyle anlattı:
"İzmit’in büyük ve önemli bir il olması hasebiyle Uğur Okulları’nın kaliteli eğitim hizmetini burada devam ettirmek, genişletmek gerekiyordu. Bu nedenle önümüzdeki eğitim-öğretim yılında hayata geçmek üzere il merkezinde, öğrencileri Anadolu lisesi daha buluşturalım düşüncesiyle yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda bugün tanımını yaptığımız Anadolu lisesini hayata geçirmek üzere yola çıktık. Bu okulumuz 2 bin 800 metrekare kapalı alanı olan, içerisinde 21 dersliği olan ve 400’ün üzerinde öğrenciye kaliteli hizmet verecek. İnşaatı bitmek üzere, sanıyorum bir ay içerisinde toparlanmış olacak. Haziran ayının ortalarında da açılışa hazır hale gelecek. İçerisinde fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları ile spor ve sanat alanlarının yanında 21’inci yüzyılın ihtiyacı olan, yani önümüzdeki yıl liseye başlayacak olan çocuklarımızın 2025-2030 yıllarında ihtiyacı olacak olan STEM kodlama, robotik atölyelerinin de bulunduğu bir okul olacak. Uğur Okulları’nın eğitim felsefesini, eğitim yaklaşımını ve eğitim içeriğini en iyi şekilde uyguladığımız okullarımızdan biri olacak.

KAYITLARIN YARISI TAMAMLANDI
Uğur İzmit Anadolu Lisesi’nin kayıtlarının neredeyse yarısı tamamlandı. Uğur Okulları’nın önemli özelliklerinden söz etmek gerekirse, bu özelliklerin ve yetkinliklerin en başında 50 yıllık sınavlara hazırlık deneyimi geliyor. Okullarımızda bulunan ve İzmit Uğur Anadolu Lisemi’zde de yer alacak ‘Uğur Sınava Hazırlık Merkezi’ ile öğrencilerimizin sınav başarılarını artırmayı, sosyal sorumluluk ve bilimsel projeleri hayata geçirmelerini, yurtdışı üniversite başvuruları için portfolyo oluşturmalarını amaçlıyoruz. Öğrencimizin okula başladığı andan itibaren akademik, sosyal ve bireysel gelişimini izliyor, değerlendiriyor ve gerçekleştirdiği tüm çalışmaları ‘Akademik Gelişim Dosyası (AGD)’ adındaki online portfolyoda saklıyoruz. Böylece öğrencilerin, bilgi ve becerilerini kullanarak geliştirdiği tüm projeleri, yetkinlikleri, başarıları geleceklerine yön verecek dijital arşiv olan ve eğitim platformunun içerisinde bulunan e-portfolyolarında toplanıyor."

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