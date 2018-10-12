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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
12.10.2018 - 14:14, Son Güncelleme:

İzmirli üniversiteden İŞKUR ile işbirliği

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İzmirli üniversiteden İŞKUR ile işbirliği

Gençler, iş mülakatlarına profesyonelce hazırlanacak. Bunun için İzmir’de bir vakıf üniversitesi İŞKUR’un desteğiyle yeni bir projeyi hayata geçirdi. Öğrenciler İŞKUR uzmanlarından eğitim alacak.

Üniversiteler akademik eğitim kadar öğrencilerini iş dünyasına hazırlamak için de çalışıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında ‘İş Kulübü, Bu Kulüpte İş Var’ etkinliğinin İEÜ Meslek Yüksekokulu’nda yapılması için protokol imzalandı. Böylelikle öğrenciler, İŞKUR iş ve meslek danışmanlarından iş bulma ve yerleştirilme süreçleriyle ilgili teorik ve pratik eğitim alacak.

VERİMLİ SONUÇLAR ALACAĞIZ
Törende konuşan İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, “Her iki tarafın da bu projeden verimli sonuçlar alacağına inanıyorum. Üniversitemizin dinamizmi ve İŞKUR’un gayretli çalışmalarıyla ilimiz için çok faydalı çalışmalar yapacağız. Biz her türlü fikri ve her konuyu tartışmaya açığız” dedi.

YÜZDE 95 BAŞARILI OLUYOR
İŞKUR İzmir İl Müdür Vekili Makbule Dank da, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında geçen yıl başlattıkları çalışmaları bu sene yeni bir boyuta taşıdıklarını belirtti. Dank, “Pilot il olarak belirlenen İzmir’de başlayan İzmir İş Kulübü, bu yıl ocak, eylül aylarında 78 grupta 574 kişiye eğitim verdi. Bunun sonucunda adayların iş bulma konusunda güven kazandığı, iş arama becerilerinin geliştiği ve mülakatlarda daha başarılı oldukları görüldü. Katılımcıların yüzde 95’inde başarı sağlandığı anlaşıldı” diye konuştu.

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