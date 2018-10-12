İzmirli üniversiteden İŞKUR ile işbirliği
Gençler, iş mülakatlarına profesyonelce hazırlanacak. Bunun için İzmir’de bir vakıf üniversitesi İŞKUR’un desteğiyle yeni bir projeyi hayata geçirdi. Öğrenciler İŞKUR uzmanlarından eğitim alacak.
Üniversiteler akademik eğitim kadar öğrencilerini iş dünyasına hazırlamak için de çalışıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında ‘İş Kulübü, Bu Kulüpte İş Var’ etkinliğinin İEÜ Meslek Yüksekokulu’nda yapılması için protokol imzalandı. Böylelikle öğrenciler, İŞKUR iş ve meslek danışmanlarından iş bulma ve yerleştirilme süreçleriyle ilgili teorik ve pratik eğitim alacak.
VERİMLİ SONUÇLAR ALACAĞIZ
Törende konuşan İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, “Her iki tarafın da bu projeden verimli sonuçlar alacağına inanıyorum. Üniversitemizin dinamizmi ve İŞKUR’un gayretli çalışmalarıyla ilimiz için çok faydalı çalışmalar yapacağız. Biz her türlü fikri ve her konuyu tartışmaya açığız” dedi.
YÜZDE 95 BAŞARILI OLUYOR
İŞKUR İzmir İl Müdür Vekili Makbule Dank da, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında geçen yıl başlattıkları çalışmaları bu sene yeni bir boyuta taşıdıklarını belirtti. Dank, “Pilot il olarak belirlenen İzmir’de başlayan İzmir İş Kulübü, bu yıl ocak, eylül aylarında 78 grupta 574 kişiye eğitim verdi. Bunun sonucunda adayların iş bulma konusunda güven kazandığı, iş arama becerilerinin geliştiği ve mülakatlarda daha başarılı oldukları görüldü. Katılımcıların yüzde 95’inde başarı sağlandığı anlaşıldı” diye konuştu.
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