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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
17.01.2019 - 14:13, Son Güncelleme:/

İzmirli öğretmenle 2 yılda pek çok şey değişti

İzmir'den iki yıl önce Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Sağtepe Köyü İlkokulu’na atanan sınıf öğretmeni Emine Ezgi Değirmenci, öğrencilerini geleceğe hazırlarken, çetin kış koşullarıyla da mücadele ediyor. Öğrencilerini ısıtmak için soba yakmayı görev yaptığı okulda öğrenen Emine öğretmen, onların hem öğretmeni hem anne babası hem kardeşi hem de arkadaşı oldu.

İzmirli öğretmenle 2 yılda pek çok şey değişti
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İzmirli sınıf öğretmeni Emine Ezgi Değirmenci, atandığı Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Sağtepe Köyü İlkokulunda öğrencilerinin her şeyi oldu. Merkeze 120 kilometre uzaktaki Çüngüş ilçesinin 30 haneli Sağtepe Köyü İlkokulunda yaklaşık 2 yıl önce göreve başlayan Değirmenci (24), öğrencilerini geleceğe hazırlarken, çetin kış koşullarıyla da mücadele ediyor.

Öğrencilerini ısıtmak için soba yakmayı görev yaptığı okulda öğrenen Emine öğretmen, onların hem öğretmeni hem anne babası hem kardeşi hem de arkadaşı oldu. Olumsuz hava koşullarında sabah erkenden okula gelen Değirmenci, kırılan odunları sınıfa taşıyor, sobayı yakarak sınıfı ısıtıyor, öğrencilerini sevgiyle karşılıyor. Kimi zaman da okulun ihtiyaçlarını gidermek için çaba gösteren Değirmenci, öğrencilerine eğitim vermenin yanı sıra teneffüslerde onlarla kartopu oynuyor. Öğrencilerine duyduğu sevgiyle tüm zorlukların üstesinden gelen Değirmenci, köy öğretmenliğinin mesleki anlamda kattığı tecrübeden memnuniyet duyuyor.

İzmirli öğretmenle 2 yılda pek çok şey değişti

‘ÖĞRENCİLERİN SICAKLIĞI BÜTÜN ZORLUKLARI YOK EDİYOR’
Değirmenci, öğrencilerle birlikte yetiştiğini düşündüğünü söyledi. Diyarbakır'a gelirken başlarda tereddüt yaşadığını anlatan Değirmenci, öğrencilerini ve köydeki vatandaşları görünce tereddütlerinin kalmadığını belirtti. "İnsan ister istemez, 'Acaba yapabilecek miyim?' diye düşünüyor. Geldim, gördüm ve çok çabuk alıştım. Herkes bize yardımcı oldu" diyen Değirmenci, ailesinin de gelip gördükten sonra gönlünün rahat olduğunu söyledi.

Değirmenci, "Hayalindeki köy okulunun yeri geliyor hizmetlisi, öğretmeni, müdürü, çocukların anne ve babasısın. Öğrencilerin sıcaklığı bütün zorlukları yok ediyor" dedi.

Köye atanıncaya kadar hiç soba yakmadığını, ilk başlarda çok zorlandığını belirten Değirmenci, öğrencileri için her gün soba da yaktığını anlattı. Değirmenci, şöyle konuştu:
"Öğrencilerin sıcaklığı, karşındaki bütün zorlukları yok ediyor aslında. Çocuklar istekli, senden bir şey almaya hazır. Onların da aldığını görünce insan mutlu oluyor, tatmin oluyorsun. Gözlerindeki o küçücük ışığı bile görmek yetiyor aslında. Ders konusunda, insanlık konusunda geri dönüşlerini gördüğünde diyorsun ki; iyi ki öğretmenim iyi ki bu mesleği yapıyorum. Mesleğin zorlukları var ama seni mutlu eden bir geri dönüşte bütün zorluklar gözümden siliyor."

İzmirli öğretmenle 2 yılda pek çok şey değişti

‘ONLARIN GÖZÜNDEKİ DEĞERİMİ GÖREBİLİYORUM’
Öğretmenlik için mekanın, ilin bir öneminin olmadığını söyleyen Değirmenci, "Yani İzmir merkez olsun Ankara olsun Diyarbakır olsun fark etmiyor öğretmenlikte. Öğrenciye bir şey verebildiğini görmek yetiyor insana. Nerede olduğunun bir önemi yok. Bir öğrencinin senin sayende okuduğunu, bir yerlere gelebildiğini görebilmek gurur verici" diye konuştu.

Köydeki vatandaşlardan da büyük destek gördüğünü anlatan Değirmenci, bir sorun olduğunda da kendisinden görüş alındığını belirtti.

"Köyde en bilgili kişi olarak seni görüyorlar. Bir konuda fikir almak gerekiyor, gelip bana danışıyorlar. Yani burada onların gözündeki değerimi görebiliyorum. 'Öğretmen her şeyi bilir', 'öğretmen bize yardımcı olur' şeklinde bir profil var" diyen Değirmenci, tercih ederek geldiği Diyarbakır'da olmaktan memnun olduğunu söyledi.

Değirmenci, aday öğretmenlere de şu tavsiyelerde bulundu:
"Gidecekleri yerden korkmasınlar. Uzaktan bakıp düşününce gerçekten ürkütücü gelebiliyor ama işin içine girince her şey çok farklı. Çocukların gözündeki ufacık ışıltıyı görebilmek her şeyi değiştiriyor."

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