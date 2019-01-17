İzmirli öğrencilerin kar sevinci
İzmir’de özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, öğrencilere sürpriz yaşattı. Öğrenciler, sabah saatlerinde okulun bahçesini kaplayan karın keyfini doyasıya çıkardı.
İzmir’de başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı İzmirlilerin kar özlemini de bir nebze olsun giderdi. Bu yıl eğitim öğretime başlayan Bornova İlçesi’ne bağlı Çiçekliköy’deki Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü’nün bahçesi de karla kaplandı. Sabah erken saatlerde okullarına gelen yüzlerce öğrenci, doğayla baş başa konumdaki kampüste karla karşılaşınca büyük sürpriz yaşadı. Saatlerce kartopu oynayıp karın keyfini doyasıya çıkaran öğrenciler, tatil için moral depoladı.
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