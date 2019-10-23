İzmir’e yeni ‘Tasarım ve Beceri Atölyesi’ açıldı

Çocuklara nitelikli eğitim desteği vermeyi amaçlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), teknoloji markası Lenovo’nun desteğiyle 22 Ekim’de İzmir Gümüşpala Öğrenim Birimi’ne ‘Tasarım ve Beceri Atölyesi’ açtı. İzmirli çocuklar, 21’inci yüzyıl öğrenme becerileriyle buluştu. Gümüşpala Öğrenim Birimi ile Lenovo, TEGV çocukları için 2’nci Tasarım ve Beceri Atölyesi’ni açarken, TEGV Türkiye genelinde 6’ncı atölyesini faaliyete geçirmiş oldu.

ÇOCUKLAR ÖZGÜVEN KAZANIYOR

TEGV’in 8-14 yaş arasındaki çocukları için kurulan Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkânı sunuyor. ‘Yap, Paylaş, Ver, Öğren, Donan, Oyna, Katıl, Destekle ve Değiştir’ sloganıyla çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren atölyeler, eğlenceli olduğu kadar multi-disipliner bir öğrenme modeli olarak kabul ediliyor. İşbirliği yapılan okulların ders içi saatleri ve hafta sonu katılacağı etkinliklerle çocuklar, gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilecek projeler oluşturabilecek, bilim, sanat ve bilişim gibi alanları kullanarak hayata daha donanımlı olarak hazırlanacak.

TEGV’de çocuklar, sosyal ve duygusal yeteneklerini geliştirirken, empati kurma ve takım çalışması becerilerini yükseltiyor, kendilerini ifade ederek özgüven kazanıyor. Farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen tüm çocuklara kendi potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetme fırsatı veren TEGV, Gümüşpala Öğrenim Birimi’nde gerçekleştirilecek tüm etkinliklere ilköğretim çağındaki çocukları davet ediyor.

17 YILDA 850 GÖNÜLLÜ

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Lenovo’nun sponsorluğunda açılışını yaptığımız Tasarım ve Beceri Atölyemiz, TEGV çatısı altında faaliyete geçen 6’ncı atölye oldu. 7’ncisini de yine İzmir’de Eşrefpaşa Öğrenim Birimi’nde açacağız. Gümüşpala Öğrenim Birimi, diğer dört birimimizle birlikte rahmetli Başkan Ahmet Piriştina girişimleriyle TEGV’in 1996’da İzmir’e gelişiyle hayata geçti. Dönem içerisinde 10 etkinlik noktasına kadar ulaştık ancak bugün beş etkinlik noktasında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Gümüşpala Öğrenim Birimi, 2002’de faaliyetlerine başladı. 2002’den bu yana 850 gönüllü aracılığıyla yaklaşık 16 bin TEGV’li çocuğu nitelikli eğitimle buluşturduk. Sponsorlarımız arttıkça çocuklarımızı ileri teknolojiyle buluşturmaya devam ediyoruz. İki yıl önce kodlama girdi dünyamıza… Bugüne kadar 71 etkinlik noktamızda yılda 200 bin çocuğa ulaştık. Toplama baktığımızda 100 bin çocuğumuzun kodlamayla tanıştığını söyleyebilirim. Geçtiğimiz yaz aylarında Cambridge University Press’in desteğiyle İngilizce eğitimini de programlarımıza kattık. Dünyanın ve Türkiye’nin teknoloji devlerinden Lenovo ile Tasarım ve Beceri Atölyesi için yollarımız kesiştiğinde ise sadece bir atölye için değil, iki atölyeyle yola çıkma kararı aldık. Geçtiğimiz haftalarda Ergani Öğrenim Birimimizde Tasarım ve Beceri Atölyemizi birlikte açtık, şimdi ise Gümüşpala Öğrenim Birimimizin Tasarım ve Beceri Atölyesinin açılışını yaptık. Lenovo’ya ne kadar teşekkür etsek az.”

‘TEKNOLOJİ VE YARATICILIĞI BULUŞTURDUK’

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ise “Geçtiğimiz 1 Ekim’de Diyarbakır Ergani’de çocuklarımızı nitelikli bir eğitim için son teknolojiyle tanıştırdık. Aynı ay içinde bu kez İzmir Gümüşpala’da birlikteyiz. Anadolu’nun denize ve berekete açılan şehri güzel İzmir’de, Gümüşpala Öğrenim Birimi’ndeki Lenovo Tasarım ve Beceri Atölyesi hayırlı olsun. Bugün burada bu misyonu gerçekleştirdiğimiz yeni atölyemizde de teknoloji ve yaratıcılığı buluşturduk. Üstün performanslı bilgisayarlarla ve cihazlarla bir teknoloji sınıfı oluşturduk. Çocuklarımızın buradaki heyecanını ve sevincini paylaşmaktan çok mutluyuz” dedi.