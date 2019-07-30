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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
30.07.2019 - 17:38, Son Güncelleme:/

‘İzmir’de öğretmen açığı yok’

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, "Artık eski sorunlarla ilgilenmiyoruz. İzmir'de öğretmen açığımız yok. Yetki gücünden daha çok etki gücünü kullanan eğitimciler başarıyı yakalayabiliyor" dedi.

‘İzmir’de öğretmen açığı yok’
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, İzmir'de öğretmen açığı bulunmadığını söyledi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, müdürlükte düzenlenen toplantıya katılarak Eğitim Bilişim Ağı (EBA), AR-GE, dijital içerik geliştirme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Boyacı, 2023 hedefleri doğrultusunda eğitimde çalışmaların sürdüğünü belirten Boyacı, şöyle konuştu:
"Eğitim sorunları her bölgede ortak özellikler gösteriyor. İzmir'de yapılan çalışmalar gayet başarılı. Çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Ülkemizde 2023 vizyon çalışmaları çerçevesinde teknolojiyi yakalayan yapılandırıcı eğitimi uygulamaya koymak için çalışmalar devam ediyor.

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINA 650 BİN ÖĞRETMEN KATILDI
MEB'in düzenlediği mesleki gelişim çalışmalarına 650 bin öğretmenin katıldı. Artık eski sorunlarla ilgilenmiyoruz. Bakın İzmir’de öğretmen açığımız yok. Yetki gücünden daha çok etki gücünü kullanan eğitimciler başarıyı yakalayabiliyor. Öğretmenlik meslek kanununun hayata geçirilmesiyle öğretmenlerimize gerekli mesleki pozisyonları, kariyer planlamalarının da uygulamaya koyulması hedeflenmektedir. Öğretmenlerimiz kişisel gelişimleri açısından, kendi kişisel gelişimlerine katkıda bulunan eğitimleri tercih ediyor."

Adnan Boyacı, toplantı sonunda başarılı çalışmaları dolayısıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve ekibine teşekkür etti.

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