‘İzmir’de öğretmen açığı yok’
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, "Artık eski sorunlarla ilgilenmiyoruz. İzmir'de öğretmen açığımız yok. Yetki gücünden daha çok etki gücünü kullanan eğitimciler başarıyı yakalayabiliyor" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, İzmir'de öğretmen açığı bulunmadığını söyledi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, müdürlükte düzenlenen toplantıya katılarak Eğitim Bilişim Ağı (EBA), AR-GE, dijital içerik geliştirme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Boyacı, 2023 hedefleri doğrultusunda eğitimde çalışmaların sürdüğünü belirten Boyacı, şöyle konuştu:
"Eğitim sorunları her bölgede ortak özellikler gösteriyor. İzmir'de yapılan çalışmalar gayet başarılı. Çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Ülkemizde 2023 vizyon çalışmaları çerçevesinde teknolojiyi yakalayan yapılandırıcı eğitimi uygulamaya koymak için çalışmalar devam ediyor.
MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINA 650 BİN ÖĞRETMEN KATILDI
MEB'in düzenlediği mesleki gelişim çalışmalarına 650 bin öğretmenin katıldı. Artık eski sorunlarla ilgilenmiyoruz. Bakın İzmir’de öğretmen açığımız yok. Yetki gücünden daha çok etki gücünü kullanan eğitimciler başarıyı yakalayabiliyor. Öğretmenlik meslek kanununun hayata geçirilmesiyle öğretmenlerimize gerekli mesleki pozisyonları, kariyer planlamalarının da uygulamaya koyulması hedeflenmektedir. Öğretmenlerimiz kişisel gelişimleri açısından, kendi kişisel gelişimlerine katkıda bulunan eğitimleri tercih ediyor."
Adnan Boyacı, toplantı sonunda başarılı çalışmaları dolayısıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve ekibine teşekkür etti.
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