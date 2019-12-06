İzmir'de öğrenciler ‘Dijital Sınıf’ta da eğitim alabilecek

İzmir'in Bornova ilçesinde yaklaşık 60 bin ortaokul ve lise öğrencisinin dersleri izleyip alıştırma sorularını çözebileceği ‘Dijital Sınıf’ projesi hayata geçirildi. Bornova Belediyesi’nin 2003'te kurduğu Gençlik ve Eğitim Merkezi, uzmanlar tarafından geliştirilen uygulamayla uzaktan eğitim dönemine geçildi. İnternet üzerinden eğitim imkânı sunulan çalışmada, ilçede eğitim gören 60 bine yakın öğrenci, günün istediği saatinde dersleri izleyebilecek ve soru çözümü yapabilecek. Ayrıca 8 ve 12’nci sınıflara özel canlı yayınlar yapılacak. Öğrenciler canlı yayınlarda öğretmenlere soru yöneltebilecek ve veliler çocuklarının başarı grafiğini uygulama üzerinden takip edebilecek. Öte yandan 3 bin 700 saatlik eğitim videosu, işitme engelli öğrencilerin yararlanması için işaret diline çevrilecek.

‘EĞİTİM GÖNÜLLÜSÜ VATANDAŞLARIMIZIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ’

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, belediye kültür merkezinde düzenlenen projenin açılış programında öğrencilerin internet üzerinden eğitim almaları için yapay zekalı bu programı hayata geçirdiklerini söyledi. İduğ, "Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayacak çok önemli bir çalışmaya imza atıyoruz. 'Dijital Sınıf' aynı zamanda eğitimdeki engelleri de kaldıracak. Projemizin daha çok çocuğumuza ulaşması için eğitim gönüllüsü tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz" dedi.