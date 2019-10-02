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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
02.10.2019 - 17:21, Son Güncelleme:/

İYTE bünyesinde fen lisesi kurulacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) bünyesinde bir fen lisesinin kurulacağı bildirildi.

İYTE bünyesinde fen lisesi kurulacak
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Teknik üniversite modellerinden biri olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), sahip olduğu bilim ve teknoloji ekosistemine bir de fen lisesi ekliyor. Hayırsever Dr. Güngör Özbek ve İzmir Valiliği'nin desteğiyle İYTE kampüsünde kurulacak fen lisesinin, enstitünün mevcut teknik ve laboratuvar altyapısı ile akademik birikimi sayesinde İzmir ve Türkiye’nin önde gelen fen liselerinden olması bekleniyor.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, "İYTE’ye ve ülkemize kazandıracağımız daha çok şey var. Pek çok projeyi gerçekleştirme hedefiyle yola çıktığımız günden beri, yılmadan yorulmadan ilerliyoruz. Bu süreçlerden birini daha nihayete erdirmekten büyük mutluluk duyuyorum. İYTE’de bir fen lisesi kurmak için 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla imzalar atıldı" dedi.

Protokol kapsamında kampüs alanı içerisinde hayırsever Dr. Güngör Özbek’in bağışı ve İzmir Valiliği desteğiyle ’Dr. Güngör Özbek-İYTE Fen Lisesi’nin inşa edileceği bilgisini veren Rektör Baran, "Ülkemizin geleceğini inşa edecek nitelikli ve rol model lider bireyler yetiştireceğimiz fen lisemiz, güzel İzmir’e ve güzel ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

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