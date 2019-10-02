İYTE bünyesinde fen lisesi kurulacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) bünyesinde bir fen lisesinin kurulacağı bildirildi.
Teknik üniversite modellerinden biri olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), sahip olduğu bilim ve teknoloji ekosistemine bir de fen lisesi ekliyor. Hayırsever Dr. Güngör Özbek ve İzmir Valiliği'nin desteğiyle İYTE kampüsünde kurulacak fen lisesinin, enstitünün mevcut teknik ve laboratuvar altyapısı ile akademik birikimi sayesinde İzmir ve Türkiye’nin önde gelen fen liselerinden olması bekleniyor.
İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, "İYTE’ye ve ülkemize kazandıracağımız daha çok şey var. Pek çok projeyi gerçekleştirme hedefiyle yola çıktığımız günden beri, yılmadan yorulmadan ilerliyoruz. Bu süreçlerden birini daha nihayete erdirmekten büyük mutluluk duyuyorum. İYTE’de bir fen lisesi kurmak için 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla imzalar atıldı" dedi.
Protokol kapsamında kampüs alanı içerisinde hayırsever Dr. Güngör Özbek’in bağışı ve İzmir Valiliği desteğiyle ’Dr. Güngör Özbek-İYTE Fen Lisesi’nin inşa edileceği bilgisini veren Rektör Baran, "Ülkemizin geleceğini inşa edecek nitelikli ve rol model lider bireyler yetiştireceğimiz fen lisemiz, güzel İzmir’e ve güzel ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.
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