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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 22.10.2019 - 16:49, Son Güncelleme:/

İyilik için buluşacaklar

‘Kampüste iyilik var’ sloganıyla başlayan ‘İzmir’de iyilik var’ projesi, üç yılda 100 binlerce kişiye yardım etti. Sivil toplum kuruluşları, 7 Aralık’ta ‘Karasal yaşam’ ve ‘Ormansızlaşma’ temasıyla 4’üncü kez ‘iyilik’ için buluşacak.

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Yaşar Üniversitesi’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlediği organizasyonla bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu iyilik ağı, Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle insanları birbirine, çevresine, hayvanlara, doğaya iyilik yapmaya ve iyiliği birbirine hatırlatmaya davet ediyor. 7 Aralık’ta İzmir Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak olan etkinlikle ‘Herkesin bir başkası için yapabileceği bir iyiliğin mutlaka olduğu, iyiliğin hiçbir gruba ait bir davranış biçimi olmadığı ve iyilik yapmanın bir ön koşulu bulunmadığı’ mesajı verilecek.

‘SOYLARI TÜKENEN HAYVANLARA DİKKAT ÇEKECEĞİZ’
Üniversitenin Sosyal Sorumluluk Programı Koordinatörü Kevser Çimenli, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 15’inci maddenin ‘Karasal yaşam’ olduğunu söyledi. Çimenli, şunları söyledi:
“Madde; insan yaşamının gıda ve geçim kaynakları bakımından okyanuslara olduğu kadar karaya da bağımlı olduğunu, bitkilerin, tarımın önemini anlatıyor. Yine aynı maddede, yerkürenin yüzeyinin yüzde 30’nu kaplayan ormanların da milyonlarca tür için hayati önem taşıdığı, yaşam alanları, önemli temiz hava ve su kaynakları sağladığı, aynı zamanda da iklim değişikliğiyle mücadele açısından kritik önem taşıdığı vurgulanıyor. Ormansızlaşmanın durdurulması da iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması açısından hayati önem taşıyor. Biz de günümüzde yaşanan toprak bozulmasına, ekilebilir arazilerin kaybına, kuraklık ve çölleşmeye bu gibi birçok nedenle soyları tükenen hayvanlara dikkat çekeceğiz.

ORMAN FARKINDALIĞI YARATILACAK
Geçtiğimiz yaz İzmir’de yaşanan büyük orman yangınları nedeniyle İzmir’in farklı noktalarında stant açacağız. Film gösterimleri, sokak performansları, söyleşiler, tiyatro gösterileri düzenlenecek. Organik atıkların değerlendirilmesi için balkon kompostu atölyesi, tohum bombası, ileri dönüşüm gibi atölyeler ve kimyasal temizlik ürünlerine alternatif ürünler üretmek için ev atölyeleri gerçekleştirilecek. Etkinliklerin tümü ‘İzmir’de iyilik var’ sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Yüzlerce hektar ormanın kaybedilmesinden sonra gönüllülerimiz orman konusundaki farkındalığı, orman ekosistemi ve diğer canlıları ve yaşam döngüsü üzerindeki etkisi konusunda bilinçlendirme ve farkındalık amaçlı çalışmalar da yapacak. Çok büyük oranda insan kaynaklı çıkan yangınları azaltmak için yapılması gereken basit önlemleri anlatan kısa filmler ve görseller, sosyal medya üzerinden ormansızlaşma konusunda kampanya yürütülecek. Aynı zamanda, katılan tüm kurumlar 7 Aralık’da Gündoğdu Meydanı’nda buluşacak. Tüm İzmirlileri, iyilik gününe davet ediyoruz.”

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