İyilik için buluşacaklar
‘Kampüste iyilik var’ sloganıyla başlayan ‘İzmir’de iyilik var’ projesi, üç yılda 100 binlerce kişiye yardım etti. Sivil toplum kuruluşları, 7 Aralık’ta ‘Karasal yaşam’ ve ‘Ormansızlaşma’ temasıyla 4’üncü kez ‘iyilik’ için buluşacak.
Yaşar Üniversitesi’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlediği organizasyonla bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu iyilik ağı, Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle insanları birbirine, çevresine, hayvanlara, doğaya iyilik yapmaya ve iyiliği birbirine hatırlatmaya davet ediyor. 7 Aralık’ta İzmir Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak olan etkinlikle ‘Herkesin bir başkası için yapabileceği bir iyiliğin mutlaka olduğu, iyiliğin hiçbir gruba ait bir davranış biçimi olmadığı ve iyilik yapmanın bir ön koşulu bulunmadığı’ mesajı verilecek.
‘SOYLARI TÜKENEN HAYVANLARA DİKKAT ÇEKECEĞİZ’
Üniversitenin Sosyal Sorumluluk Programı Koordinatörü Kevser Çimenli, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 15’inci maddenin ‘Karasal yaşam’ olduğunu söyledi. Çimenli, şunları söyledi:
“Madde; insan yaşamının gıda ve geçim kaynakları bakımından okyanuslara olduğu kadar karaya da bağımlı olduğunu, bitkilerin, tarımın önemini anlatıyor. Yine aynı maddede, yerkürenin yüzeyinin yüzde 30’nu kaplayan ormanların da milyonlarca tür için hayati önem taşıdığı, yaşam alanları, önemli temiz hava ve su kaynakları sağladığı, aynı zamanda da iklim değişikliğiyle mücadele açısından kritik önem taşıdığı vurgulanıyor. Ormansızlaşmanın durdurulması da iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması açısından hayati önem taşıyor. Biz de günümüzde yaşanan toprak bozulmasına, ekilebilir arazilerin kaybına, kuraklık ve çölleşmeye bu gibi birçok nedenle soyları tükenen hayvanlara dikkat çekeceğiz.
ORMAN FARKINDALIĞI YARATILACAK
Geçtiğimiz yaz İzmir’de yaşanan büyük orman yangınları nedeniyle İzmir’in farklı noktalarında stant açacağız. Film gösterimleri, sokak performansları, söyleşiler, tiyatro gösterileri düzenlenecek. Organik atıkların değerlendirilmesi için balkon kompostu atölyesi, tohum bombası, ileri dönüşüm gibi atölyeler ve kimyasal temizlik ürünlerine alternatif ürünler üretmek için ev atölyeleri gerçekleştirilecek. Etkinliklerin tümü ‘İzmir’de iyilik var’ sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Yüzlerce hektar ormanın kaybedilmesinden sonra gönüllülerimiz orman konusundaki farkındalığı, orman ekosistemi ve diğer canlıları ve yaşam döngüsü üzerindeki etkisi konusunda bilinçlendirme ve farkındalık amaçlı çalışmalar da yapacak. Çok büyük oranda insan kaynaklı çıkan yangınları azaltmak için yapılması gereken basit önlemleri anlatan kısa filmler ve görseller, sosyal medya üzerinden ormansızlaşma konusunda kampanya yürütülecek. Aynı zamanda, katılan tüm kurumlar 7 Aralık’da Gündoğdu Meydanı’nda buluşacak. Tüm İzmirlileri, iyilik gününe davet ediyoruz.”
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