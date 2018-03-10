ODTÜ’lü akademisyen araştırdı: İyi üniversite hocası kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serap Emil, ‘İyi Üniversitesi Hocası Kimdir?’ başlıklı bir araştırma yaptı. 2015-2016 akademik yılında köklü bir devlet üniversitesinde yapılan araştırmaya, 520 öğrenci ve 2010’dan araştırmanın yapıldığı döneme kadar Mustafa Parlar Vakfı’nın verdiği ‘yılın eğitimcisi’ ödüllerini alan 10 akademisyen katıldı. Profesör, doçent, yardımcı doçentlerin olduğu çalışmada, öğrenciler ve akademisyenlerle görüşüldü. Onların fikirleri üzerinden ‘İyi Üniversite Hocası Kimdir?’ sorusuna yanıt arandı. Böylece etkili öğretim üyesinin ayırt edici özellikleri 6 maddede toplandı. İşte öğrencilerin gözünden ‘iyi üniversite hocası’nın 6 özelliği:

1 - Dersi iyi organize eden,

2 - Rahat bir öğrenme ortamı, atmosferi yaratan,

3 - Öğrencinin, öğrenme seviyesini dikkate alan,

4 - Dersinin önemli olması,

5 - Özgüveni bulunan,

6 - Öğrenciyle iyi iletişim kuran,

SAĞLIKLI İLETİŞİM ÖNEMLİ

Çalışmayla ilgili bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Serap Emil, özetle şunları söyledi:

“Gençler, dersi monoton anlatmayan, sağlıklı iletişim kuran, konuya, dersine hakim, severek işini anlatanları daha etkili görüyor. Onların daha iyi hoca olduğunu düşünüyor. Akademisyenler ise öğrenci merkezli, iletişimi iyi, kişisel özellikleri (iyi dinleyici, gözlemci, anlayışlı, motive edici) ve alan bilgisi olan meslektaşlarının etkili olabileceği görüşünde.”