Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>ODTÜ’lü akademisyen araştırdı: İyi üniversite hocası kimdir?

    ODTÜ’lü akademisyen araştırdı: İyi üniversite hocası kimdir?

    Gülseven ÖZKAN
    10.03.2018 - 10:29 | Son Güncelleme:

    ODTÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serap Emil, “İyi bir üniversite hocası kimdir?” sorusunun peşine düştü. Üniversite öğrencileri ve ödül alan akademisyenlerle yaptığı görüşmeler sonucunda, bakın bu soru için hangi yanıtlara ulaştı.

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serap Emil, ‘İyi Üniversitesi Hocası Kimdir?’ başlıklı bir araştırma yaptı. 2015-2016 akademik yılında köklü bir devlet üniversitesinde yapılan araştırmaya, 520 öğrenci ve 2010’dan araştırmanın yapıldığı döneme kadar Mustafa Parlar Vakfı’nın verdiği ‘yılın eğitimcisi’ ödüllerini alan 10 akademisyen katıldı. Profesör, doçent, yardımcı doçentlerin olduğu çalışmada, öğrenciler ve akademisyenlerle görüşüldü. Onların fikirleri üzerinden ‘İyi Üniversite Hocası Kimdir?’ sorusuna yanıt arandı. Böylece etkili öğretim üyesinin ayırt edici özellikleri 6 maddede toplandı. İşte öğrencilerin gözünden ‘iyi üniversite hocası’nın 6 özelliği:

    ODTÜ’lü akademisyen araştırdı: İyi üniversite hocası kimdir

    1 - Dersi iyi organize eden,
    2 - Rahat bir öğrenme ortamı, atmosferi yaratan,
    3 - Öğrencinin, öğrenme seviyesini dikkate alan,
    4 - Dersinin önemli olması,
    5 - Özgüveni bulunan,
    6 - Öğrenciyle iyi iletişim kuran,

    ODTÜ’lü akademisyen araştırdı: İyi üniversite hocası kimdir

    SAĞLIKLI İLETİŞİM ÖNEMLİ
    Çalışmayla ilgili bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Serap Emil, özetle şunları söyledi:
    “Gençler, dersi monoton anlatmayan, sağlıklı iletişim kuran, konuya, dersine hakim, severek işini anlatanları daha etkili görüyor. Onların daha iyi hoca olduğunu düşünüyor. Akademisyenler ise öğrenci merkezli, iletişimi iyi, kişisel özellikleri (iyi dinleyici, gözlemci, anlayışlı, motive edici) ve alan bilgisi olan meslektaşlarının etkili olabileceği görüşünde.”

    Etiketler: Orta Doğu Teknik Üniversitesi , ODTÜ , Üniversite , Yrd. Doç. Dr. Serap Emil , Öğretim Üyesi , ÖĞRENCİ
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri