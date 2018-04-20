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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
Esra ÜLKAR - Gülseven ÖZKAN
20.04.2018 - 01:53, Son Güncelleme:

Uzmanlar: YKS'ye iyi hazırlanan adayın kaygısı artar

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Uzmanlar: YKS'ye iyi hazırlanan adayın kaygısı artar

Erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanmasının, üniversite adayları üzerindeki şoku devam ediyor.

İyi bir üniversiteye girebilmek için aylardır ter döken öğrenciler, 23-24 Haziran yerine 30 Haziran ve 1 Temmuz’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak. Uzmanlar, sınava iki ay kala yapılan bu değişikliğin adayların moral ve motivasyonlarını etkileyebileceğini söylerken, özellikle iyi hazırlanan öğrencilerin kaygısının artabileceğini belirtiyor. İşte yorumlar:

GÜVENİ ZEDELER
Prof. Dr. Tuncay Ergene (Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı): Bu, öğrencilerin belirlenmiş, planlanmış hazırlıklarını olumsuz etkileyebilir. Özellikle çalışan, iyi hazırlanan, plan ve program yapan öğrenciler, karardan kaygı duyar. Nasıl bir belirsizlikle karşılaşacaklarını bilemeyen veli ve öğrenciler, sınavı yapan kuruma yönelik güvensizlik duygusu yaşar. Diğer yandan sınava iyi hazırlanmayan, eksiklerini tamamlayamayanlar, rahatlık duygusu yaşar.

FIRSATA ÇEVİREBİLİRLER
Prof. Dr. Galip Yüksel (Gazi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretim Üyesi): Adaylar, belli bir plan yaptı. Çalışma takvimi oluşturdu. Değişiklikten ailelerin planları da etkileniyor. Mevsimsel koşullar var, sıcak olması gibi. Yine de bir hafta çok ciddi bir etki oluşturmaz diye düşünüyorum. Görmezden gelmek yerine kabul etmek iyi olur. Belki eski konuları gözden geçirme fırsatı olarak değerlendirilebilir.

MOTİVASYONU DÜŞÜRÜR
Salim Ünsal (Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü): Daha geç bir tarihe alınması, öğrenciler için iyi değil. Bir yıl boyunca sınava hazırlanan öğrencilerde konsantrasyon ve motivasyon eksikliğine neden olabilir. Gençlerin psikolojileri bu değişiklikten olumsuz etkilenebilir. Daha erken bir tarihe alınmalıydı.

ERKEN OLMAMASI İYİ
Cihan Yeşilyurt (Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü): Erkene alınması öğrencilerin motivasyonu için iyi olmazdı. Sınav hazırlıkları buna göre yapılıyor. 9-10 Haziran olsa öğrenciler paniklerdi. En uygun tarih 30 Haziran-1 Temmuz’du. YÖK de bu yönde bir karar verdi.

YURTDIŞI PLANINI ETKİLER
Deniz Akar (IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü): Özellikle lise son sınıf öğrencileri arasında, üniversite sınavından sonra dil eğitimi için yurtdışına gidenler oluyor. Bu öğrenciler, yurtdışında üç haftalık, bir aylık eğitim programlarına katılıyor. Sınavın ertelenmesiyle gidiş tarihlerini erteleyecekler. Uçak biletlerini, eğitim programlarını, konaklama sürelerini yeniden yapacaklar. 

'GÜNCELLEMELER' STRES YARATIYOR
Zeynep Akbıyık: Sınav sistemi değişmişti ve bu bize denk geldi. Bunlar, biz öğrencileri olumsuz etkiliyor. Sürekli gelen ‘güncellemelerle’ stres seviyemiz maalesef ki artarak devam ediyor. Sınavımız ertelendi. Biz de bu fazladan zaman diliminde daha fazla çalışma imkânı bulabileceğiz.

Eylül Yücesan: Artık neredeyse her gün eğitim alanında bir değişiklik oluyor. Önceden yenilikleri zamanla kabulleniyorduk fakat şimdi sınava yaklaştıkça sürece hemen ayak uydurmaya çalışıyoruz. Artık isyanlarımızın bir işe yaramadığının, elimizden bir şey gelmediğinin farkındayız. Sınav tarihi seçim nedeniyle ertelendi. Umarım bir daha değiştirmezler.

Selinay Süerdem: Şaşkınım. “Bu da mı bize denk geldi?” diye düşünmeden edemiyorum. Sınavın ertelenmesine sevinsem mi, üzülsem mi bilemiyorum. Gün geçtikçe daha da stres oluyoruz.

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