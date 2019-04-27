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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
27.04.2019 - 12:53, Son Güncelleme:/

İYEP’e katılan öğrencilerin başarısı arttı

MEB tarafından matematik ve Türkçe derslerinden yeterli kazanımları edinemeyen öğrenciler için başlatılan İlkokullarda Yetiştirme Programı'na (İYEP) katılan 87 bin 3 öğrencinin matematik dersinde yüzde 87.59'u, Türkçe dersinde ise yüzde 79.41'i başarıyı yakaladı.

İYEP’e katılan öğrencilerin başarısı arttı
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Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM'in 2018 Eğitim Değerlendirme Raporu'nda ilkokulların 3'üncü ve 4'üncü sınıflarındaki Türkçe ve matematik derslerinden kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan İYEP uygulamasının sonuçlarına da yer verildi. Buna göre, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNICEF iş birliğinde yürütülen İYEP'in 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde başlayan pilot uygulaması, Ağrı, Ankara (Altındağ, Haymana, Mamak, Sincan) Bingöl, Edirne, Hatay, İstanbul (Bağcılar, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Kartal, Pendik, Silivri, Sultanbeyli) Konya, Mardin, Ordu, Siirt, Sivas, Şanlıurfa olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirildi. Pilot uygulamaya, bu illerdeki 4 bin 403 okulda, 5 bin 329 öğretmen ve farklı program türlerine dahil olan 87 bin 3 öğrenci katıldı. Söz konusu öğrenci sayısı Türkiye genelinde ilgili eğitim öğretim yılında 3. ve 4. sınıflarda okuyan toplam öğrenci sayısının (2 milyon 296 bin 115) yüzde 22'sine karşılık geldi. 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye genelinde yaygınlaştırılan, gelecek eğitim-öğretim yılında da sadece 3'üncü sınıflara uygulanacağı açıklanan İYEP kapsamında yapılan ilk uygulamaların sonucunda önemli başarılar kaydedildi. Programa katılan öğrencilerin matematik dersinde yüzde 87.59'u, Türkçe dersinde yüzde 79.41'i başarılı olarak bu derslerdeki öğrenme eksikliklerini önemli ölçüde telafi edebildi.

ÖĞRENCİLERİN YARISI HEM TÜRKÇE HEM MATEMATİK ALDI
Rapordaki verilere göre, programa dahil edilen 87 bin 3 öğrencinin yaklaşık yüzde 44'ünü kız, yüzde 56'sını ise erkek öğrenciler oluşturdu. İYEP'te 16 bin 3'ü kız, 24 bin 696'sı erkek olan toplam 40 bin 699 öğrenci hem matematik hem de Türkçe programlarına dahil oldu. Sadece Türkçe dersine dahil olanların sayısı 13 bin 860, sadece matematik dersine dahil olanların sayısı da 32 bin 444 olarak belirlendi.

PROGRAMDAKİ DERS SAATLERİ UZATILDI
Bakanlık, bu yılın eğitim-öğretim döneminde yaygınlaştırılan programa öğrenci seçme işlemlerini pilot uygulamada olduğu gibi planladı. Programa dahil olan tüm öğrencilere psikososyal destek sağlanması da esas alındı. İYEP kapsamında, Türkçe ve matematik programları için kademeli olarak ilerleyen üç modül belirleyen bakanlık, modüllerde yer alan kazanımlar ve her modül için önerilen toplam ders saatlerinde pilot uygulama sonrasında bazı değişikliklere gitti. Buna göre, pilot uygulama sonrasında her iki program türünde de toplam kazanım sayıları sabit kalırken, 2 ve 3'üncü modülün önerilen uygulama sürelerinde artış yapıldı. Böylelikle, maksimum ders saatleri Türkçe dersinde 78 saatten 90 saate, matematik dersinde ise 52 saatten 70 saate çıkarıldı. İYEP kapsamında her iki program türüne dahil olan ve birinci modülden başlayan bir öğrencinin alacağı maksimum ders saati, pilot uygulamada 130 iken 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren asıl uygulamada 160 oldu.

KALICI ETKİ OLUŞTURMA POTANSİYELİNE SAHİP
İYEP konusundaki değerlendirme ve önerilerin de yer aldığı TEDMEM 2018 Eğitim Değerlendirme Raporu'nda  "Bu program, erken yıllarda öğrenme desteği sağlayarak, program kapsamına alınan öğrencilerin öğrenme eksiklerini telafi etme ve daha sonraki sınıf seviyelerinde başarıları üzerinde uzun dönemli ve kalıcı etki oluşturma potansiyeline sahiptir" denildi. 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde ilkokul 4'üncü sınıflara özel olarak geliştirilecek ölçme araçları ile bu öğrencilerin izlemesi ve değerlendirmesinin yapılması, gerekli durumlarda İYEP'e tekrar dahil edilmesinin önünün açılması gerektiği belirtilen raporda, şu önerilerde bulunuldu:
"Programın hedef kitlesinde çeşitli açılardan dezavantajlı veya travmatik yaşantılar sebebiyle ilgili kazanımları edinememiş öğrencilerin olduğu da düşünüldüğünde psikososyal desteğin verilmesinde rehber öğretmenlerin daha aktif rol oynamasının önemi büyük. Bu açıdan İYEP kapsamında psikososyal destek hizmetlerinin daha sağlıklı ve verimli yürümesi adına rehber öğretmenlerin görev tanımlamaları net bir şekilde ortaya konmalı. Okul rehberlik öğretmeninin olmadığı veya ilgili öğretmenin İYEP kapsamında görevlendirmesinin uygun olmadığı durumlarda ise Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) ile iş birliği yapılabilmeli ve gerekli destek alınabilmeli."

Raporda ayrıca İYEP'in kapsamında yer alan, ikili eğitim yapan okullar, taşımalı okullar ve birleştirilmiş sınıflı okullarda uygulamanın niteliğini ve çıktılarını olumsuz etkileyebilecek koşulların iyileştirilmesine yönelik önlemler alınması gerektiği de kaydedildi.

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