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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
02.11.2018 - 13:19, Son Güncelleme:/

İYEP sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında, Türkçe-Matematik alanlarında geri kalan ya da yeterli düzeye ulaşamayan 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin alacağı eğitim için gözler sonuçlara çevrildi. Eksik görülen öğrencilerin belirlenip sisteme girileceği süreçte, öğrenciler ve veliler MEB'in açıklayacağı İYEP sonuçlarını sorgulayacak. Peki, İYEP sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı detaylar

İYEP sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Türkçe ve Matematik alanlarında eksik kalan öğrencilere verilecek olan eğitim kapsamında İYEP sonuçları sorgulanmaya devam ediliyor. Ekim ayının üçüncü haftasında Öğrenci Belirleme Aracını (ÖBA) uygulayan eğitimciler, öğrencilerin verdiği cevapları E-Okul sistemine yükledi. Peki, İYEP sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merakla araştırılan o sistem hakkında bazı bilgiler

İYEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında sonuçlar, kasım ayının başında sisteme yüklenecek. Bir İYEP grubunun 1-6 öğrenciden oluşturulacak, 6 öğrencilik bir grup tamamlanmadan ikinci grup açılmayacak.

Ancak bu sayı en fazla 10 öğrenciye kadar çıkarılabilecek (10 öğrenciye kadar çıkması durumu okulun fiziki şartlarının uygun olmaması halinde geçerlidir.)

İYEP öğrenci gruplarının oluşturulmasında; öncelikle aynı ders modülünde okuyan öğrencilerin bir arada gruplanması, bunun sağlanamadığı durumda aynı dersi okuyanların bir arada gruplanması ya da birleştirilmiş sınıf yaklaşımı ile İYEP grupları oluşturulması sağlanacak.

PROGRAM NASIL UYGULANACAK?

Programın uygulama süreci, kılavuzda yer alan takvimde belirtilen tarihler dikkate alınarak yürütüecek.

Program, hafta sonlarında, hafta içi ders saatleri dışında, bunların uygun olmaması durumunda okulun şartları ve personel durumu da
dikkate alınarak okul yönetimince planlanacak zamanlarda uygulanacak.

Program süresi, hafta içi günde 2 ders saatini, hafta sonu günde 6 ders saatini ve haftada toplam 10 ders saatini geçemeyecek.

İYEP’in uygulanmasında;
- Öğrencinin kendi sınıf öğretmeni,
- Okulun diğer sınıf öğretmenleri,
- İlçe norm fazlası sınıf öğretmenleri,
- İlçede, programda görev almak isteyen sınıf öğretmenleri,
- Bunların olmaması durumunda ders ücreti karşılığında görevlendirilen sınıf öğretmenleri görevlendirilecek.

İYEP’e alınacak öğrencilerin velilerinden veli izin muvafakatnamesi alınacak.

Yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen kazanımlara ulaştığı tespit edilen öğrencilerin bir üst modüle geçmesine karar verir ve bu
öğrencileri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işlenecek.

Bakanlık tarafından hazırlanan ÖDA belirlenen tarihlerde uygulanır ve başarılı öğrenciler program dışına çıkartılacak.

Öğrencinin kazanımları edinme durumuna göre aynı modül tekrar verilebilecek.

İl Mebbis yöneticileri, ilçe ve il Milli Eğitim Müdürlüklerine e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü kullanmaları için yetkilendirme yapacak.

İlgili modülün kazanımlarına ulaşan öğrenciler, öğretmen tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülüne "tamamladı"
olarak işlenir. Kurum yöneticisi öğrenciyi bir üst modüle tanımlayacak.

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