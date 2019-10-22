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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Haber Giriş: 22.10.2019 - 11:03, Son Güncelleme:/

İYEP ne zaman başlayacak?

Türkçe ve matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin, bu kazanımlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) için geri sayım devam ediyor. Türkçe, matematik, psikososyal destek' şeklinde üç alanda yapılan İYEP kapsamına alınacak öğrencilerin belirlenmesinin ardından okulun öğrenci sayısı ve ihtiyaç seviyelerine göre oluşturulacak gruplarda haftada en az 2, en fazla 10 ders saatini geçmeyecek şekilde uygulanacak. Peki, İYEP ne zaman başlayacak?

İYEP ne zaman başlayacak?
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15 Ekim Salı günü yapılan İYEP sınav sonuçlarının açıklanması ardından kasım ayında eğitim süreci başlayacak. Program “Türkçe, matematik, psikososyal destek” şeklinde üç alanda düzenlenmiştir. İYEP'e bir öğrenci sadece Türkçe, sadece matematik ya da her ikisine birden dâhil olabilir. Programa dâhil olan tüm öğrencilere psikososyal destek sağlanır.

İYEP’te uygulanacak dersler, ders saati ve kazanım sayıları nedir?

İYEP’te uygulanacak dersler “Türkçe ve matematik”tir. Türkçe dersinde 16 kazanım, matematik dersinde 29 kazanım bulunmaktadır. Kazanım süreleri ise Türkçede 90 saat, matematikte 70 saat olmak üzere toplam 160 saattir.

İYEP’in ölçme değerlendirme yöntemi

Yapılacak ölçmelerde ağırlıklı olarak açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan faydalanılacaktır. Bunun yanı sıra çoktan seçmeli maddelerin ilkokul seviyesinde kullanılmasının sakıncaları ve çoktan seçmeli maddeler aracılığıyla öğrenciler hakkında yeterli bilgi elde edilemiyor oluşu sebebiyle bu tip madde türünden mümkün olduğunca kaçınılması gerekmektedir. Ölçme araçlarında yer verilecek maddeler iki kategorili (1-0 şeklinde puanlanan) ve çok kategorili (0-1-2; 0-1-2-3) şeklinde puanlanan maddeler olacaktır. Bu maddelerin öğretmenler tarafından objektif bir şekilde okunması için dereceli puanlama (analitik ve bütünsel) anahtarlarından faydalanılacaktır. Ayrıca öğrencilerin gözlenmesi yoluyla yapılacak ölçme işlemlerinde gözlem formları ve kontrol listelerinden istifade edilecektir.

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