İYEP ne zaman başlayacak?
Türkçe ve matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin, bu kazanımlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) için geri sayım devam ediyor. Türkçe, matematik, psikososyal destek' şeklinde üç alanda yapılan İYEP kapsamına alınacak öğrencilerin belirlenmesinin ardından okulun öğrenci sayısı ve ihtiyaç seviyelerine göre oluşturulacak gruplarda haftada en az 2, en fazla 10 ders saatini geçmeyecek şekilde uygulanacak. Peki, İYEP ne zaman başlayacak?
15 Ekim Salı günü yapılan İYEP sınav sonuçlarının açıklanması ardından kasım ayında eğitim süreci başlayacak. Program “Türkçe, matematik, psikososyal destek” şeklinde üç alanda düzenlenmiştir. İYEP'e bir öğrenci sadece Türkçe, sadece matematik ya da her ikisine birden dâhil olabilir. Programa dâhil olan tüm öğrencilere psikososyal destek sağlanır.
İYEP’te uygulanacak dersler, ders saati ve kazanım sayıları nedir?
İYEP’te uygulanacak dersler “Türkçe ve matematik”tir. Türkçe dersinde 16 kazanım, matematik dersinde 29 kazanım bulunmaktadır. Kazanım süreleri ise Türkçede 90 saat, matematikte 70 saat olmak üzere toplam 160 saattir.
İYEP’in ölçme değerlendirme yöntemi
Yapılacak ölçmelerde ağırlıklı olarak açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan faydalanılacaktır. Bunun yanı sıra çoktan seçmeli maddelerin ilkokul seviyesinde kullanılmasının sakıncaları ve çoktan seçmeli maddeler aracılığıyla öğrenciler hakkında yeterli bilgi elde edilemiyor oluşu sebebiyle bu tip madde türünden mümkün olduğunca kaçınılması gerekmektedir. Ölçme araçlarında yer verilecek maddeler iki kategorili (1-0 şeklinde puanlanan) ve çok kategorili (0-1-2; 0-1-2-3) şeklinde puanlanan maddeler olacaktır. Bu maddelerin öğretmenler tarafından objektif bir şekilde okunması için dereceli puanlama (analitik ve bütünsel) anahtarlarından faydalanılacaktır. Ayrıca öğrencilerin gözlenmesi yoluyla yapılacak ölçme işlemlerinde gözlem formları ve kontrol listelerinden istifade edilecektir.
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