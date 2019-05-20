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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
20.05.2019 - 11:57, Son Güncelleme:/

İTÜ'nün hedefi havacılıkta öncü olmak

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, "Her okul her alana bulaşmamalı, kendisine bir hedef seçmeli. Örneğin İTÜ'nün en önemli özelliklerinden birisi havacılık alanı. Havacılık, biyomedikal, gıda ve benzeri alanlarda mümkün olduğu kadar insan kapasitesini geliştirmek ve bu alanda ülkede öncü rol oynamak hedefimiz" dedi.

İTÜ'nün hedefi havacılıkta öncü olmak
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, üniversitelerinin Türkiye'deki 10 'araştırma üniversitesi' arasında yer aldığını söyledi. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), Türkiye'de yaptığı en önemli çalışmalardan birinin üniversitelerin misyon farklılaşmasına zemin hazırlamak olduğunu belirten Karaca, 1980'li yıllarda çıkarılan YÖK yasasıyla tüm üniversitelerin aynı yere konulduğunu ancak üniversitelerin misyonlarında farklılık oluşturulması gerektiğini anlattı.

'ÜNİVERSİTELERİN KENDİ YOLLARINI ÇİZMESİ LAZIM'
"YÖK'ün yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi 'araştırma üniversitesi' ile misyon farklılaşmasını vererek her üniversitenin kendi kapasitesi ve buna uygun misyon hedef koymasını sağlaması" diyen Karaca, şöyle devam etti:
"Son eklenenle birlikte şu anda 11 tane araştırma üniversitesi var. 20'ye yakın üniversite de misyon farklılaşmasından dolayı bölgesel kalkınmada öncü rol oynayacak. Bu aslında çok doğal bir şey. Dünyada bunun örnekleri var. Ülkenin kalkınması için, refahı için veya farklı alanlarda ülkeye hizmet açısından üniversitelerin kendi yollarını çizmesi lazım. Kendi ekosistemlerini oluşturması lazım.

DERDİMİZ ÜLKEDE KATMA DEĞER OLUŞTURACAK ÜRÜN VE MALZEME GELİŞTİRMEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017-2018 akademik yılı açılış töreninde, İTÜ'nün '10 araştırma üniversitesi' arasında yer aldığını açıkladı. Derdimiz ülkede katma değer oluşturacak ürün ve malzeme geliştirmek için bir şeyler yapmaktı. Bu açıdan gerçekten olumlu bir gelişme. Bu hedefe doğru gidiyoruz. Bazı okullar tıbbi konularda öne çıkacak, bazı okullar teknoloji geliştirmede. Malzeme, yapay zeka, büyük veri olabilir. Kendi misyonlarına, altyapılarına ve envanterlerine uygun bir yol haritası çizecek. Zaten bir yol haritası çizilmişti, bunu daha doğru yola sokma açısından çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Her okul her alana bulaşmamalı, kendisine bir hedef seçmeli. Örneğin İTÜ'nün en önemli özelliklerinden birisi, havacılık alanı. Havacılık, biyomedikal, gıda ve benzeri alanlarda mümkün olduğu kadar insan kapasitesini geliştirmek ve bu alanda ülkede öncü rol oynamak hedefimiz. Uygulamanın dünyada pek çok örneğinin bulunuyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü multimedya; Kalifoniya Teknoloji Enstitüsü ise Mars ve roketlerle ilgili çalışmalar yürütüyor.

İTÜ ARI TEKNOKENT'İN İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI GEÇTİ
'Araştırma üniversitesi' uygulamasının bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Bu tür geleceğe dönük projelerde çıktıları görmek için sabretmek gerekiyor. Şu anda İTÜ ARI Teknokent, Türkiye'nin en iyi teknokenti. Dünyanın da üçüncü kuluçka merkezi olduk. Kendi ekosistemini oluşturdu. 19 yılda ancak bu noktalara gelebildik. Bu bir sabır süreci. Ancak sabrederek sonuç alabiliyorsunuz. Yeter ki sabretmeyi bilelim. Yarınımız açık. Kriz de dense, başka bir şeyler de dense en iyi yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsanın da en iyi olacağı kaynak üniversitelerdir. Türkiye'deki teknoparklardan ihracatın büyük bir kısmını İTÜ'den yapılıyor İTÜ ARI Teknokent'in ihracatı 1 milyar doları geçti. Yıllık oluşturduğu katma değer 200 milyon dolar civarında. 7 bin 200 araştırma-geliştirme personeli var. Bu çok büyük bir rakam. 287 firma var. İçinden bine yakın girişimci çıktı. Bunlar önemli olgular. Bu örneklerin çoğalması lazım. Ülke çapında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tek üniversite yetmez. Bu sayı çoğalmalı."

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