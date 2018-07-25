İTÜ’lü akademisyene deniz bilimleri bursu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriİTÜ’lü akademisyene deniz bilimleri bursu
GeriEğitim İTÜ’lü akademisyene deniz bilimleri bursu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
AA
25.07.2018 - 17:13, Son Güncelleme:

İTÜ’lü akademisyene deniz bilimleri bursu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İTÜ’lü akademisyene deniz bilimleri bursu

İTÜ'lü bilim insanı, deniz bilimleri alanında verilen 2018 POGO-SCOR Ziyaretçi Bursunu kazanarak, deniz bilimleri alanında çalışma yapacak dünyadaki 4 bilim insanından biri oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sevil Deniz Yakan Dündar, deniz bilimleri alanında dünyanın prestijli burslarından birini kazandı.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Doktor Dündar, POGO (Partnership for the Observations of the Global Oceans) ve SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research) tarafından desteklenen bursu, bu yıl kazanan 4 kişiden biri oldu. POGO-SCOR Ziyaretçi Bursu, okyanusların küresel izlenmesine yönelik çalışmaları kapsıyor.

İTÜ'lü Doktor Öğretim Üyesi Sevil Deniz Yakan Dündar, 2001 yılından itibaren her yıl verilen bursu, 10 yıl aradan sonra Türkiye’den kazanan ilk isim oldu.

'TÜRKİYE DENİZ BİLİMLERİNDE DE BAŞARILI ÇALIŞMALAR YAPIYOR'
Açıklamada görüşlerine yer verilen Doktor Öğretim Üyesi Sevil Deniz Yakan Dündar, şunları söyledi:
"Deniz bilimleri konusunda verilen özel bir burs olduğu için, burs sonucunu duymak beni heyecanlandırdı ve mutlu etti. Deniz bilimleri, disiplinler arası bir çalışma konusu olduğundan bu konuda çoğunlukla lisansüstü seviyede eğitim veriliyor. Türkiye’de lisans eğitimi seviyesindeki ders planında zorunlu ders olarak yer alan oşinografi (deniz bilimleri) dersini veren bir bölümün mensubu olarak edineceğim ve daha sonrasında öğrencilere aktarabileceğim bilgilerin artmasının ve çevremdekilerin bu konudaki bakış açılarını genişletme fırsatını yakalamış olmanın sevincini hissettim. Deniz bilimleri konusunda var olan çalışmalara ilginin artması oldukça önemli. Deniz bilimleri konusundaki eğitim alt yapısını kuvvetlendirerek bu konuda gerçekleştirilecek araştırmaları ve iş birliğini arttırmak, ilgili bursun temel amaçlarındandır. Ben de bu amaca uygun olarak ‘Kıyı sularında o?rneklenen fitoplanktonların biyo-optik parametrelerinin kullanılmasıyla I?stanbul Bog?azı’ndaki yerel akıntı ve girdapların etkisi’ konu başlığı ile başvurmuş olduğum burs kapsamında alacağım eğitim ve öğreneceğim bilgiler ile disiplinler arası bir çalışma alanı olan deniz bilimleri konusundaki ortak işbirliklerini arttırmak ve henüz lisans seviyesinde olan öğrencilerin bu konulara ilgilerini çekmek hedefindeyim."

POGO-SCOR DENİZ BİLİMİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYOR
POGO, dünya çapındaki başlıca oşinografi enstitülerinin küresel deniz bilimi çalışmalarını desteklemek amacıyla 1999 yılında kuruldu. Bünyesinde 20 farklı ülkeden 38 enstitü yer alıyor. SCOR ise Uluslararası Bilim Konseyi (ICSU) tarafından 1957 yılında okyanus ile ilgili disiplinler arası bilimsel soruları ele almak amacıyla oluşturuldu.

Uluslararası, hükümetler dışı ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak biliniyor. 2 kurum tarafından ortaklaşa verilen POGO-SCOR Ziyaretçi Bursu’na, teknisyenler, lisansüstü öğrenciler ve doktora sonrası akademisyenler başvurabiliyor. Burs programı, sürdürülebilir okyanus/deniz gözlemlerini ve uygulamaları konusundan çalışma yapma imkanı sunuyor. Burs kapsamında deniz araştırmaları merkezlerini ziyaret imkanı da sağlanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İTÜ’lü akademisyene deniz bilimleri bursu

Türk kolejin projesi Bulgaristan’da

5 bin kız öğrenciye ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ bursu

YÖK açıkladı... Hangi ilde hangi vakıf üniversiteleri var? İşte il il listesi