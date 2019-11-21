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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 21.11.2019 - 12:56, Son Güncelleme:/

İTÜ'den müzik öğretmenlerine eğitim

MEB’e bağlı güzel sanatlar liselerindeki müzik öğretmenlerinin mesleki gelişim eğitimlerine, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri destek vermeye başladı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "MEB ile İTÜ işbirliğinin ilk adımında güzel sanatlar liselerimiz yer aldı. Aralık ayı içerisinde de BİLSEM'lerdeki müzik öğretmenlerimizin eğitimlerini tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

İTÜ'den müzik öğretmenlerine eğitim
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Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı güzel sanatlar liselerindeki müzik öğretmenlerinin mesleki gelişim eğitimlerine, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK) öğretim üyeleri destek sağlıyor.

İTÜ ve MEB arasında 15 Nisan'da imzalanan ‘Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü’ kapsamında, güzel sanatlar lisesi müzik öğretmenleri ve İTÜ TMDK öğretim üyeleri, hizmet içi eğitim çerçevesinde bir araya geldi. Eğitim programına güzel sanatlar liselerinden 300'e yakın öğretmen ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan 14 öğretim üyesi katıldı. Programın ilk gününde Öğretim Üyesi Dr. Tunç Buyruklar, ‘Çalgı Bakım ve Onarım’ konulu seminer ve atölye çalışması gerçekleştirdi. Eğitimin ikinci gününde ise ud, gitar, bağlama, kanun, kemane, ney, koro, çalgı toplulukları ve Türk müziği teorisi olmak üzere dokuz alanda hizmet içi eğitim çalışmaları yapıldı. Çalışmaları, İTÜ TMDK'dan gitar zümresi için Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu ve Öğretim Görevlisi Tufan Kurdoğlu, bağlama zümresi için Prof. Dr. Adnan Koç, ney zümresi için Doç. Dr. Ali Tüfekçi, kanun zümresi için Doç. Ayşegül Kostak Toksoy, Türk müziği teorisi için Öğretim Üyesi Dr. Şirin Karadeniz, ud zümresi için Öğretim Görevlisi Mehmet Bitmez, koro zümresi için Öğretim Görevlisi Yeşim Altınel Çoban, kemane zümresi için Öğretim Görevlisi Kadir Verim ve çalgı toplulukları zümresi için de Öğretim Görevlisi Erdem Şimşek yürütüyor.

İTÜden müzik öğretmenlerine eğitim

‘İTÜ'NÜN DENEYİMLİ KADROSUNU OKULLARIMIZA TAŞIMAK İSTİYORUZ’
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerine büyük önem verdiklerini söyledi. Bu kapsamda, güzel sanatlar liselerindeki ve Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) görevli müzik öğretmenlerinin hizmet içi eğitimleri için İTÜ ile işbirliğine gittiklerini belirten Özer, şöyle konuştu:
"İTÜ TMDK'nın çok deneyimli bir kadrosu ve önemli bir birikimi var. Bu birikimi öğretmenlerimiz üzerinden okullarımıza taşımak istiyoruz. Bu işbirliğinin ilk adımında güzel sanatlar liselerimiz yer aldı. Aralık ayı içerisinde de BİLSEM'lerdeki müzik öğretmenlerimizin eğitimlerini tamamlamayı planlıyoruz. Sürece destek veren İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'ya, İTÜ TDMK Müdürü Prof. Serpil Murtezaoğlu'na ve öğretim elemanlarına, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne ve eğitimlerde yer alan tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum.”

İTÜden müzik öğretmenlerine eğitim

‘MEB'İN EĞİTİM ATILIMINA ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERECEĞİZ’
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Serpil Murtezaoğlu da MEB ile yapılan protokol gereği çalışmalara çok önem verdiklerini söyledi. MEB ile işbirliği kapsamında başlayan sürece en üst seviyede katkı vermek için uğraştıklarını belirten Murtezaoğlu, “İstanbul ve Ayvalık'ta gerçekleştirilen hizmet içi eğitimle geniş katılımlı ve akademik bir yöntem çerçevesinde çalıştık. MEB’in eğitim atılımı çalışmalarına her zaman elimizden gelen desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

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