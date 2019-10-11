İTÜ’den 20’nci yıla özel konser
1999’da kurulan İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM), 20’nci yaşını yıl boyu düzenlenecek etkinliklerle kutlayacak. Bunların ilki MİAM’ın kuruculuğunu ve ana destekçiliğini üstlenen Dr. Erol Üçer’e ithaf edilen 20’nici Yıl Gala konseri olacak.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi’nde yapılacak konser, 15 Ekim’de 20:00’de başlayacak. Konserde MİAM’ın kurucu eş başkanı Prof. Dr. Kamran İnce’nin Domes eseri, bestecinin yöneteceği MİAM Yaylı Çalgılar Orkestrası tarafından seslendirilecek. Programda ayrıca MİAM’ın akademik kadrosundan Manolis Ekmektsoglou'nun Expressionist View eseri, Samuel Barber'ın Yaylı Çalgılar Orkestrası için Adagio, Arvo Pärt’in Cantus, in Memoriam Benjamin Britten ve Jerfi Aji’nin solistliğinde Alfred Schnittke’nin Piyano ve Yaylı Çalgılar Orkestrası için Konçerto eserleri çalınacak.
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