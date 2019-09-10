İTÜ Ortaköy MTAL'in ilk dersi rektörden

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından İTÜ Ortaköy MTAL'de ders başı yapıldı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, akademisyen, öğretmen, öğrenci ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen törenin açılış konuşmasını gerçekleştirdikten sonra, öğrencilerin ilk dersine girdi.

Prof. Dr. Karaca, İTÜ'nün eğitim ve araştırma olanaklarının İTÜ Ortaköy MTAL'nin öğrencilere sunacağı olanakları belirterek, "Okulun eğitmen kadrosu, yabancı dil olanakları, ders içeriklerinin yeterliliği, sınav sistemlerine ve müfredata uygun olarak derslerin en verimli şekilde aktarılması çok önemli kriterler. Öğrencilerin her biri birer İTÜ öğrencisi. Öz güven çok önemli ve İTÜ öğrencilere birçok imkân sunacak. İTÜ’de Türkiye'nin çeşitli illerinden öğrenci var. Ailelerimiz, evlatlarınız artık bize emanet onları biz himaye edeceğiz. Üniversitemizle çok daha iç içe hareket edecekler. Laboratuvarlarımız ve benzeri yerlerde hocalarımız derse girecek, ayrıca öğrencilerimize burs vereceğiz. Bu alanda sizler fark yaratacaksınız. Okul dünyanın en güzel yerlerinden birinde bulunuyor. Bu da size ayrı bir motivasyon kaynağı olacak" dedi.

‘DERSLER İTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KOORDİNASYONUNDA VERİLECEK’

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ise şöyle konuştu:

"Bakanlığımız tarafından belirlenen 'Eğitimde 2023 Vizyonu' çalışmaları kapsamında geleceğin meslekleri konusunda işbirliklerini geliştirme model mesleki eğitim kuruluşları oluşturma hedefleri konuldu. Bu hedefler doğrultusunda çıktığımız yolda İTÜ ile Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği protokolü imzalayarak İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini kurduk. Bakanlık bünyesinde, ortaöğretim seviyesinde üniversiteyle işbirliği içerisinde yeni bir model olarak ilk defa gerçekleşen bir uygulama. Okulun açılışıyla ilgili ilk duyuruların yapıldığı andan itibaren gelen olumlu tepkilerden ne kadar doğru yolda olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı. Öğrencilerimiz bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi ve denizcilik alanında açtığımız kontenjanları yüzde 100 doldurdu. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yeni yönetim modelinin de başlangıcını oluşturan lisemizde İngilizce hazırlık sınıfı olacak ve dersler İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu koordinasyonunda verilecek.

Üniversitemizin arttırılmış sanal gerçeklik ile mesleki İngilizce öğretiminde çok önemli deneyimi olduğunu biliyoruz. Bu deneyimden ve gelişmiş laboratuvarlardan yararlanmak, Teknokent imkânlarını kullanabilmek, öğrenci ve öğretmenlerimizin İTÜ Teknokent ile işbirlikleri geliştirmeleri sağlamak, okulumuzda verilecek eğitimi daha da güçlü hale getirecek. Okul bittikten sonra mezunlarımızın üniversitemiz ilgili bölümlerini kazanmaları durumunda yükseköğrenimleri boyunca İTÜ tarafından burs desteği sağlanacağını da paylaşmak isterim."