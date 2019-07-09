İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros: 14’ünde üniversite eğitimine başlayacaklar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriİTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros: 14’ünde üniversite eğitimine başlayacaklar
GeriEğitim İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros: 14’ünde üniversite eğitimine başlayacaklar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
09.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros: 14’ünde üniversite eğitimine başlayacaklar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gelecek öğretim yılında eğitime başlayacak. Okula Lise Geçiç Sınavı (LGS) puanıyla 90 öğrenci alınacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beşiktaş’ta Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampusunda faaliyet gösterecek okulun Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, “Liseyle bir üniversitenin iç içe olduğu nadir eserlerden birisini mesleki ve teknik alanda ilk olmak üzere’ ortaya koymuş bulunuyoruz” demişti.

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros: 14’ünde üniversite eğitimine başlayacaklar
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

LGS İLE ÖĞRENCİ ALACAK

Okulun müdürü ise bir profesör. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ile okulda buluştuk. Deniz kenarındaki liseyi gezerek, eğitimini ve özelliklerini konuştuk. Prof. Dr. Toros, “İlk etapta hazırlık sınıfında dört şubemiz olacak. Ama denize sıfır sınıfta herkes ders işlesin, haksızlık olmasın diye sınıfları sürekli değiştireceğiz” dedi. Lise tercihleri 12 Temmuz’a kadar devam ediyor. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre öğrenci alacak okulu, adaylar şu anda tercih listelerine yazabiliyorlar. İlk kez öğrenci alacağı için taban puanı yok. İlk yılı hazırlık olmak üzere okulun eğitim süresi beş yıl. Öğrenciler denizcilik, elektrik ve elektronik, bilişim teknolojileri alanlarından birini seçebilecek. Her alana 30’ar olmak üzere bu yıl 90 öğrenci alınacak. Öğrenciler ilk yılda İngilizce öğrenimi üzerine yoğunlaşacak.

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros: 14’ünde üniversite eğitimine başlayacaklar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME FARKLI BAKIŞ

Prof. Dr. Toros, lisenin MEB’e bağlı bir devlet okulu olduğunu, bu nedenle ücretsiz okunacağını vurguladı. Öğrencilere yurt olanağının da sağlanacağını belirten okul müdürü, şunları söyledi:

“Meslek liselerine karşı olumsuz bir algı var. Bunu yıkmak gerekiyor. Üniversiteler kendisine gelecek öğrenciyi erkenden alıp yetiştirmek, onu daha da uzmanlaştırmak istiyor. Bu okul mesleki ve teknik eğitime farklı bir bakış açısı getirecek. İTÜ, 246 yıllık bilgi birikimini, deneyimini daha küçük yaşlardaki çocuklarımıza aktarmak, kendi insan ihtiyacını daha liseden alıp eğitmek, üniversitede uzmanlaştırarak yarınların mimarları, bilim insanları, mühendisleri haline getirmek istiyor. Lisemizi bitiren çocukların sektörde aranan eleman olmasını hedefliyoruz.”

AKADEMİSYENLERden DERS

Öğrencilerin seviyelerine göre dört şubede hazırlık eğitimi alacaklarını anlatan Prof. Dr. Toros, şunları ekledi:

“Haftada 24 saat İngilizce, 3 saat matematik, 4 saat bilgisayar, 4 saat edebiyat, 2 saat beden eğitimi, 2 saat tasarım dersi olacak. Alanlarında uzman İTÜ’den hocalar da ders verecek. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi’nden hocalarımız zaman zaman gelip çocuklarımıza bilgisayar dünyası nereye gidiyor, sektörleri nasıl şekillendiriyor şeklinde ufuk açacak. Denizcilik Fakültesi’nden hocalarımız sektörler ilgili gelişmeler konusunda bilgi verecek. Elektrik-Elektronik Fakültesi’nden hocalarımız ürün tasarlama konusunda konuşacak. Üniversiteden gelen hocalarımız lisede alıştığımız klasik mantığı değil de nasıl üretken olunur, nasıl sorgulanır bunu kazandıracak. Seminer şeklinde eğitimler verecekler. 14 yaşından itibaren çocuklarımız üniversite eğitimi alacak, küçük üniversiteli olacaklar.” 

40 GÜN STAJ

40 günlük staj dönemi olacak. Buradaki tüm çocuklarımızın üniversiteye gitmesini planlıyoruz. Bu yüzden staj dönemi yaz aylarında yapılacak. İTÜ’nün 140 bin mezunu var. Görüştüklerimizin birçoğu ne yapabiliriz diye soruyor. Staj konusunu onlarla görüşüyoruz. İTÜ Teknokent firmaları da yaptığımız protokol çerçevesinde öğrencilerimize staj konusunda yardım edecekler.

İTÜ’YÜ TERCİH EDENLERE BURS

SektörDE de ciddi bir ara eleman ihtiyacı var. Bu yüzden sektörle de işbirliği yapıp, aradıkları insanı yetiştireceğiz. Aynı zamanda hedefimiz çocuklarımızı İTÜ’ye çekmek. Bu öğrencilerin İTÜ’ye gelmeleri için üniversite dört yıl boyunca aylık burs verecek.

KİMDİR?

1984’te İstanbul Teknik Üniversitesi’ne gelen Prof. Dr. Hüseyin Toros, 1990’da üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Üniversitede ilk çalıştığı alan uzay sistem laboratuvarı olan Toros, Türkiye’de yapılan ilk robot çalışması sürecini izleyen akademisyenlerden. Toros, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Columbia’dan en prestijli ödülleri aldı
İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros: 14’ünde üniversite eğitimine başlayacaklar
Okullarda yeni eğitim dönemine hazırlık
ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları OBS üzerinden görüntülenir?