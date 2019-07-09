İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros: 14’ünde üniversite eğitimine başlayacaklar

LGS İLE ÖĞRENCİ ALACAK

Okulun müdürü ise bir profesör. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ile okulda buluştuk. Deniz kenarındaki liseyi gezerek, eğitimini ve özelliklerini konuştuk. Prof. Dr. Toros, “İlk etapta hazırlık sınıfında dört şubemiz olacak. Ama denize sıfır sınıfta herkes ders işlesin, haksızlık olmasın diye sınıfları sürekli değiştireceğiz” dedi. Lise tercihleri 12 Temmuz’a kadar devam ediyor. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre öğrenci alacak okulu, adaylar şu anda tercih listelerine yazabiliyorlar. İlk kez öğrenci alacağı için taban puanı yok. İlk yılı hazırlık olmak üzere okulun eğitim süresi beş yıl. Öğrenciler denizcilik, elektrik ve elektronik, bilişim teknolojileri alanlarından birini seçebilecek. Her alana 30’ar olmak üzere bu yıl 90 öğrenci alınacak. Öğrenciler ilk yılda İngilizce öğrenimi üzerine yoğunlaşacak.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME FARKLI BAKIŞ

Prof. Dr. Toros, lisenin MEB’e bağlı bir devlet okulu olduğunu, bu nedenle ücretsiz okunacağını vurguladı. Öğrencilere yurt olanağının da sağlanacağını belirten okul müdürü, şunları söyledi:

“Meslek liselerine karşı olumsuz bir algı var. Bunu yıkmak gerekiyor. Üniversiteler kendisine gelecek öğrenciyi erkenden alıp yetiştirmek, onu daha da uzmanlaştırmak istiyor. Bu okul mesleki ve teknik eğitime farklı bir bakış açısı getirecek. İTÜ, 246 yıllık bilgi birikimini, deneyimini daha küçük yaşlardaki çocuklarımıza aktarmak, kendi insan ihtiyacını daha liseden alıp eğitmek, üniversitede uzmanlaştırarak yarınların mimarları, bilim insanları, mühendisleri haline getirmek istiyor. Lisemizi bitiren çocukların sektörde aranan eleman olmasını hedefliyoruz.”

AKADEMİSYENLERden DERS

Öğrencilerin seviyelerine göre dört şubede hazırlık eğitimi alacaklarını anlatan Prof. Dr. Toros, şunları ekledi:

“Haftada 24 saat İngilizce, 3 saat matematik, 4 saat bilgisayar, 4 saat edebiyat, 2 saat beden eğitimi, 2 saat tasarım dersi olacak. Alanlarında uzman İTÜ’den hocalar da ders verecek. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi’nden hocalarımız zaman zaman gelip çocuklarımıza bilgisayar dünyası nereye gidiyor, sektörleri nasıl şekillendiriyor şeklinde ufuk açacak. Denizcilik Fakültesi’nden hocalarımız sektörler ilgili gelişmeler konusunda bilgi verecek. Elektrik-Elektronik Fakültesi’nden hocalarımız ürün tasarlama konusunda konuşacak. Üniversiteden gelen hocalarımız lisede alıştığımız klasik mantığı değil de nasıl üretken olunur, nasıl sorgulanır bunu kazandıracak. Seminer şeklinde eğitimler verecekler. 14 yaşından itibaren çocuklarımız üniversite eğitimi alacak, küçük üniversiteli olacaklar.”

40 GÜN STAJ

40 günlük staj dönemi olacak. Buradaki tüm çocuklarımızın üniversiteye gitmesini planlıyoruz. Bu yüzden staj dönemi yaz aylarında yapılacak. İTÜ’nün 140 bin mezunu var. Görüştüklerimizin birçoğu ne yapabiliriz diye soruyor. Staj konusunu onlarla görüşüyoruz. İTÜ Teknokent firmaları da yaptığımız protokol çerçevesinde öğrencilerimize staj konusunda yardım edecekler.

İTÜ’YÜ TERCİH EDENLERE BURS

SektörDE de ciddi bir ara eleman ihtiyacı var. Bu yüzden sektörle de işbirliği yapıp, aradıkları insanı yetiştireceğiz. Aynı zamanda hedefimiz çocuklarımızı İTÜ’ye çekmek. Bu öğrencilerin İTÜ’ye gelmeleri için üniversite dört yıl boyunca aylık burs verecek.

KİMDİR?

1984’te İstanbul Teknik Üniversitesi’ne gelen Prof. Dr. Hüseyin Toros, 1990’da üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Üniversitede ilk çalıştığı alan uzay sistem laboratuvarı olan Toros, Türkiye’de yapılan ilk robot çalışması sürecini izleyen akademisyenlerden. Toros, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi.