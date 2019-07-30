İTÜ kampüsünde bisiklet yarışı
‘İTÜ Yol Bisikleti-Kriteryum Yarışları’ yapıldı. Yarışçılar, İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde birincilik için mücadele etti. İlk kez gerçekleşen yarışın anısına ödül töreninde zeytin ağacı dikildi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü ile Türkiye Bisiklet Federasyonu ve İstanbul İl Temsilciliği işbirliğiyle ‘İTÜ Yol Bisikleti-Kriteryum Yarışları’ düzenlendi. Etkinliğin amacı; üniversiteler arasında bisiklet sporculuğunu yaygınlaştırmak, duyarlılığı arttırmak ve bisikletçileri kampüs ortamında yarışta buluşturmak. İTÜ Kampüsü’nde yapılan bisiklet yarışında; 17-18 yaş gençler, 19-35 yaş elitler, 35-39 yaş master, 40-49 master, 50 ve üstü kategorilerinde yarışçılar birincilik için ter döktü.
FARKLI YAŞLARDAKİ SPORCULAR YARIŞTI
‘İTÜ Yol Bisikleti-Kriteryum Yarışları’ teknik toplantısı; İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap, Türkiye Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Ali Rıza Emre ve teknik hakemlerin katılımıyla gerçekleşti. ‘İTÜ Merkezi Derslik Binası’nda sporculara parkur ve yarış hakkında bilgi verildi. Teknik toplantı sonrasında start verildi. Master kategoriler, elit kadın ile genç kadın ve erkek kategoriler parkurda 10 turda yarışı tamamladı. Ödül töreni öncesinde ‘İTÜ Bisiklet Kulübü’ ve ‘Kulüpler Birliği’ adına bir zeytin ağacı dikildi. Kategorilerde ilk üçe giren sporculara protokol tarafından madalya ve ödülleri verildi.
'BU KAMPÜS BİSİKLETLE DAHA GÜZEL'
İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap yarışmayla ilgili şöyle konuştu: “Türkiye’nin en yeşil kampüsü İTÜ, yorucu ve bir o kadar da keyifli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Bu kampüs bisikletle daha güzel. Siz bisikletçilerle daha güzel. Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın da desteği ve vizyonuyla İTÜ, ülkemizin bisiklet kültürüne de katkı sağlıyor.”
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