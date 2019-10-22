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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 22.10.2019 - 12:20, Son Güncelleme:/

İTÜ İşletme Fakültesi binası mimarını arıyor

İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması'na başvurular devam ediyor. İsteyenler, 28 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

İTÜ İşletme Fakültesi binası mimarını arıyor
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması'na başvurular devam ediyor. İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması'na katılacak projelerin son teslim tarihi 28 Kasım olarak belirlendi. Mimari projeler, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve kazanan proje 21 Aralık'ta törenle açıklanacak.

Yarışmayla ilgili açıklama yapan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, mimarlık yarışmalarının ulusal ve evrensel mimarlık kültürünün en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Karaca, konuşmasına şöyle devam etti:
“Yarışmayla iyi projelerin ortaya çıkmasını teşvik etmeyi ve Türkiye'nin mimarlarının önünü açacak proje imkânları yaratmayı hedefliyoruz. Yarışmada katılımcılardan tarihi binayla uyum sağlayan bir proje ortaya koymalarını bekliyoruz. Gerçekten önemli bir tarihi dokunun ortasındayız. Yeni yapının bunu gözetmesi gerekiyor. Gelecekte başka yapılarda da bunun gibi mimari proje yarışmaları düzenleyeceğiz. Hedefimiz, bu tür yarışmaları arttırmak, hatta şehir kampüslerimiz dışında Ayazağa kampüsümüze yönelik projeleri de bu yolla sağlamak. Ülkedeki mimari proje geleneğinin derinleşmesine destek olacak ve yeni yeteneklerin açığa çıkmasını desteklemeliyiz."

‘GELECEĞİN MEKANLARI ESNEK VE KATILIMCI OLACAK’
Yarışmanın jüri üyelerinden İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin de geleceğin eğitim mekanlarının, hiyerarşik ve tanımlayıcı olmak yerine, demokratik ve katılımcı olacağını söyleyerek, "Eğitim mekanları hiçbir biçimde dayatmayacak, yönlendirmeyecek, tam tersine olanak yaratacak. Öğrencilerin birbiriyle konuşarak ve etkileşimde bulunarak öğrenmesi önemli diyoruz. Bunun için, yeni nesil eğitim mekanları, salt tanımlanmış duvarlar içine sıkışmış kutu mekanlardan oluşmamalı, çevreyle bir bütün olmalı, çevreye saygılı olmalı, sürdürülebilir bir dünya için örnek teşkil etmeli, yapı tüm unsurlarıyla öğrenimin aracısı ve kaynağı olmalı" dedi.

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