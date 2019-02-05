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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
05.02.2019 - 17:36, Son Güncelleme:/

İTÜ, Avrupa'dan 8 üniversiteyle işbirliği yapacak

170 bin üniversiteli ve personel; Avrupa Komisyonu’nun 2025’te 20 Avrupa üniversitesi hedefine yönelik çalışıyor. İTÜ bu kapsamda, Avrupa'nın önde gelen sekiz üniversitesiyle ‘Avrupa Mühendislik, Öğrenimde Yenilikçilik ve Bilim İttifakı’nı oluşturdu.

İTÜ, Avrupa'dan 8 üniversiteyle işbirliği yapacak
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) gücünü Avrupa’daki üniversitelerle birleştirdi. Üniversite; İspanya, Macaristan, Romanya, Almanya ve Fransa'dan toplamda sekiz üniversiteyle ‘Avrupa Mühendislik, Öğrenme Yenilik ve Bilim İttifakı’nı (EELISA-European Engineering, Learning Innovation and Science Alliance) oluşturdu.

HEDEF: 2025’E KADAR 20 AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Komisyonu'nun, 2025 yılına kadar 20 Avrupa üniversitesi kurmaya yönelik bir Erasmus çağrısı yayınladığını hatırlatan İTÜ ekibi, EELISA üyesi ekiplerin bu çağrıya cevap vermek üzere sekiz ay çalıştığını söyledi. EELISA'nın yakın gelecekte bir Avrupa üniversitesi oluşturma hedefi kapsamında, genel olarak Avrupa Birliği değerlerinin ilerlemesini pekiştirmeyi amaçladığını şöyle anlattı:
"Proje, Avrupa yükseköğretim alanı ve tüm sektörlerdeki yükseköğretim kurumları için önemli bir yol gösterici olacak. EELISA, üniversitelerin stratejilerini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu hale getirecek. Mühendislik öğrencilerinin, akademik ve idari personelin hareketliliğini teşvik edecek ve destekleyecek. Sektördeki yükseköğretim, iş dünyası ve toplum arasındaki bağlantıları geliştirecek. Yüksek lisans düzeyinde bütün Avrupa'da geçerli mühendislik diploması üzerinde odaklanan ortaklar, lisans ve doktora düzeyinde de iş birliğini geliştirecek. EELISA üyeleri, Avrupa Yükseköğrenim ve Araştırma Alanı içindeki iş birliğini güçlendirecek."     

170 BİN ÖĞRENCİ VE PERSONEL BİR ARAYA GELDİ
Mines ParisTech koordinatörlüğünde, Advanced Technology Higher Education Network/Socrates (ATHENS ) adlı değişim programı çerçevesinde, 20 yıldan beri iş birliği yapan üniversite ve okulların, yeni kurdukları EELISA sayesinde, toplam 170 bin öğrenci ve personeli, 2025 yılına kadar bir Avrupa Üniversitesi oluşturmak üzere bir araya geldiği belirtildi.

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