İsviçre okulları Türk öğrenci peşinde
Dünyaca ünlü ailelerin çocuklarını okutmak için tercih ettiği İsviçre’deki yatılı okullar, Türk öğrencilerin peşinde. 1960’tan önce kurulan okulların oluşturduğu birlik olan Swiss Learning’in Başkanı Christophe X. Clivaz, “Türkiye bizim için çok önemli bir ülke, burada olmasını istediğimiz bir kültür” dedi.
Birliğe bağlı 13 yatılı okul bulunduğunu söyleyen Clivaz, toplam 4 bin öğrencinin yüzde 95’inin uluslararası olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
“İsviçre’de uluslararası çeşitlilik önemli. Bütün öğrencilerin başarılı olması gerekmiyor. Okula hayat getirecek insanlara ihtiyaç var. Bütün öğrencilerin notları 100 olsa sıkıcı olur. O nedenle farklı yetenekleri olan öğrencilere ihtiyacımız var.”
Yıllık ücretleri 75-100 bin İsviçre Frangı (398 bin-531 bin TL) arasında olan, uluslararası diploma veren, işinsanı, kral, prens ve devlet başkanlarının çocuklarının okuduğu uluslararası yatılı okullarda 120 farklı ülkeden öğrenci bulunuyor.
ULUSLARARASI ÇEŞİTLİLİK
İsviçre’deki bazı yatılı okulların yöneticileri, şu bilgileri verdi:
Tamara YahfoufI (LeysIn AmerIcan School Ortadoğu ve Türkiye Direktörü): 320 öğrencimizden dördü Türk. Artık Türk pazarına odaklanan birileri var. Daha fazla Türk öğrencinin uluslararası ailemize katılmasını umuyoruz. Gelenlerin çoğu girişimci ailelerin çocukları. Türk pazarının büyük potansiyeli var. Burası gençlere uluslararası ortam sağlıyor. Bütün okullarda sanat, kayak merkezleri bulunuyor. Uluslararası çeşitlilik sunuyoruz.
BenjamIn RankIn (College Du Leman Pazarlama ve Kayıt Direktörü): 2-18 yaş arası çocuklara eğitim veriyoruz. Farklı kültür ve sosyo-ekonomik gruptan ailelerin çocukları okuyor. Beş farklı diploma sunuyoruz. Eğitim, bir gün İngilizce, bir gün Fransızca yapılıyor.
RIchard McDonald (AIglon Okul Müdürü): İsviçre yatılı okullarında çeşitlilik var. Her birinin stili ve felsefesi farklı. Geleneksel sınıf eğitimi dışında doğayla içiçe bir eğitim sunuyoruz. Burs da veriyoruz.
BİREYE ÖZEL EĞİTİM
KIrsty ArnIson (Beau SoleIl Pazarlama Direktörü): Evden uzakta ev gibi bir yatılı okul deneyimi sağlıyoruz. Bu okulda statü yok, herkes her şeyle ilgileniyor. 1910’da kurulduk. Her çocuk için özel eğitim deneyimi sunuyoruz. Okul yaşamında dört değerimiz var: Saygı, hırs, sorumluluk ve kararlılık.
Sarah FreI (BrIllantmont Dış İlişkiler Direktörü): Kurulduğu 1882’den itibaren aynı ailede kalan tek okul. Bireye özel, kişiselleştirilmiş eğitim veriyoruz. Üç Türk öğrencimiz var. Türkler daha çok yaz okuluna geliyor.
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