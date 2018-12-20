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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
20.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:/

İsveç’ten yükseköğretim atağı

Avrupa’nın yaşam standartlarıyla gözde ülkeleri arasında yer alan İsveç’te uluslararası öğrenci oranı arttı.

İsveç’ten yükseköğretim atağı
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

İsveç Yükseköğretim Merkezi’nin (UKA) yeni yayınladığı verilere göre, bu oran 2017-2018 eğitim yılında, bir önceki döneme göre yüzde 5 yükseldi. 2016-2017’de 35 bin 892 olan uluslararası öğrenci sayısı geçen eğitim yılında 37 bin 834’i buldu. Ülkede, 2011’den beri öğrenim ücretlerinde yapılan düzenlemenin ardından özellikle AB dışından gelen yabancı öğrencilerin oranının da arttığı görülüyor.

DAHA AZ İSVEÇLİ GENÇ YURTDIŞINA GİDİYOR
Merkez ayrıca İsveç’ten başka ülkelere yükseköğretim için giden İsveçli öğrencilerin verilerini paylaştı. Buna göre, 2017-2018’de bu sayı toplamda 23 bin 828 oldu. Bir önceki yıl 24 bin 107 İsveçli öğrenci yurtdışına yükseköğretim için gitmişti.

ÖĞRENCİ DOSTU ŞEHİR: VİYANA
hollanda merkezli ev kiralama platformu ‘HousingAnywhere’ Avrupa’nın Uluslararası Öğrenciler İçin En Güvenli Şehirleri 2018 sıralamasını yayınladı. İlk 100 şehir güvenlik, toplu taşıma, dolandırıcılık ve yabancılara karşı tavır gibi kriterlere göre değerlendirdi. Viyana ilk sırada yer alırken, onu Prag ve Stockholm takip etti. Türkiye’den ise İstanbul 24, Ankara 41, Bursa 78 ve Eskişehir 79’uncu sırada kendine yer buldu. Sonuncu ise İrlanda’dan Galway oldu.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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