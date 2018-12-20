İsveç’ten yükseköğretim atağı
Avrupa’nın yaşam standartlarıyla gözde ülkeleri arasında yer alan İsveç’te uluslararası öğrenci oranı arttı.
İsveç Yükseköğretim Merkezi’nin (UKA) yeni yayınladığı verilere göre, bu oran 2017-2018 eğitim yılında, bir önceki döneme göre yüzde 5 yükseldi. 2016-2017’de 35 bin 892 olan uluslararası öğrenci sayısı geçen eğitim yılında 37 bin 834’i buldu. Ülkede, 2011’den beri öğrenim ücretlerinde yapılan düzenlemenin ardından özellikle AB dışından gelen yabancı öğrencilerin oranının da arttığı görülüyor.
DAHA AZ İSVEÇLİ GENÇ YURTDIŞINA GİDİYOR
Merkez ayrıca İsveç’ten başka ülkelere yükseköğretim için giden İsveçli öğrencilerin verilerini paylaştı. Buna göre, 2017-2018’de bu sayı toplamda 23 bin 828 oldu. Bir önceki yıl 24 bin 107 İsveçli öğrenci yurtdışına yükseköğretim için gitmişti.
ÖĞRENCİ DOSTU ŞEHİR: VİYANA
hollanda merkezli ev kiralama platformu ‘HousingAnywhere’ Avrupa’nın Uluslararası Öğrenciler İçin En Güvenli Şehirleri 2018 sıralamasını yayınladı. İlk 100 şehir güvenlik, toplu taşıma, dolandırıcılık ve yabancılara karşı tavır gibi kriterlere göre değerlendirdi. Viyana ilk sırada yer alırken, onu Prag ve Stockholm takip etti. Türkiye’den ise İstanbul 24, Ankara 41, Bursa 78 ve Eskişehir 79’uncu sırada kendine yer buldu. Sonuncu ise İrlanda’dan Galway oldu.
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