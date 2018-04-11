İsteğe bağlı lise sınavı için başvurular başladı... Son tarih 18 Nisan
MEB'in açıkladığı sınavla öğrenci alacak liseler için başvurular başladı. Sınava girmek isteyen öğrenciler, 18 Nisan’a kadar başvurularını yapabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni liseye giriş sisteminde sınavla alacak okulları açıkladı. Buna göre, 1.367 okula yaklaşık 127 bin öğrenci sınavla yerleştirilecek. İsteğe bağlı olan sınava katılacak öğrenciler için başvurular başladı. Adaylar, 18 Nisan’a kadar başvurabilecek.
BAŞVURU ELEKTRONİK OLACAK
8'inci sınıf öğrencileri, başvurularını elektronik ortam üzerinden okudukları okullara yapacak.
Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri, Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecek.
Yurtdışında e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullardaki öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak, denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya konsoloslukları üzerinden gerçekleştirecek.
SINAV İKİ BÖLÜMDEN OLUŞACAK
Merkezi sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. 2 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulanacak. Çoktan seçmeli 90 soru olacak.
Sınavın birinci bölümü 09.30'da, ikinci bölümü ise 11.30'da başlayacak.
İLK BÖLÜMDE 50, İKİNCİDE 40 SORU OLACAK
Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek. İkinci bölümü ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve 60 dakika vakit tanınacak.
Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru; sayısalda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere 40 soru yöneltilecek.
İki bölüm arasında verilen süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak.
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