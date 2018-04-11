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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriEğitim İsteğe bağlı lise sınavı için başvurular başladı... Son tarih 18 Nisan
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Eğitim
Hürriyet Eğitim
11.04.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

İsteğe bağlı lise sınavı için başvurular başladı... Son tarih 18 Nisan

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İsteğe bağlı lise sınavı için başvurular başladı... Son tarih 18 Nisan

MEB'in açıkladığı sınavla öğrenci alacak liseler için başvurular başladı. Sınava girmek isteyen öğrenciler, 18 Nisan’a kadar başvurularını yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni liseye giriş sisteminde sınavla alacak okulları açıkladı. Buna göre, 1.367 okula yaklaşık 127 bin öğrenci sınavla yerleştirilecek. İsteğe bağlı olan sınava katılacak öğrenciler için başvurular başladı. Adaylar, 18 Nisan’a kadar başvurabilecek.   

1367 okul sınavla öğrenci alacak
1367 okul sınavla öğrenci alacak

BAŞVURU ELEKTRONİK OLACAK
8'inci sınıf öğrencileri, başvurularını elektronik ortam üzerinden okudukları okullara yapacak.     

Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri, Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecek.     

Yurtdışında e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullardaki öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak, denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya konsoloslukları üzerinden gerçekleştirecek.     

MEB liseye geçişte tercih edilebilecek okulların listesini duyurdu.. Hangi liseler sınavla öğrenci alacak
MEB liseye geçişte tercih edilebilecek okulların listesini duyurdu.. Hangi liseler sınavla öğrenci alacak?

SINAV İKİ BÖLÜMDEN OLUŞACAK
Merkezi sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. 2 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulanacak. Çoktan seçmeli 90 soru olacak.     

Sınavın birinci bölümü 09.30'da, ikinci bölümü ise 11.30'da başlayacak.

İLK BÖLÜMDE 50, İKİNCİDE 40 SORU OLACAK
Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek. İkinci bölümü ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve 60 dakika vakit tanınacak.     

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru; sayısalda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere 40 soru yöneltilecek.     

İki bölüm arasında verilen süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak.

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