İşte dünyanın en iyi öğretmeni

Bu yılki ‘Küresel Öğretmen Ödülü’nü alan Andria Zafirakou, İngiltere’de yoksul ve göçmen çocukların yoğun olduğu Londra’daki Alperton Community School’da çalışıyor. Zafirakou, “Ödülümü hem diğer finalistler hem de dünyadaki tüm öğretmenler adına alıyorum. Bu ödül hepimizin” dedi. Türk öğretmen Nurten Akkuş’un da 10 finalist arasında olduğu ‘Küresel Öğretmen Ödülü’nü kazanan Zafirakou, 1 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu. Parayı mesleğinin gelişimi ve ihtiyaçları için kullanacak.

Eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurulan Varkey Vakfı’nın verdiği ödül, Dubai’deki Atlantis Otel’in salonuna Formula 1 Şampiyonu Lewis Hamilton ve üç Dubai’li polis aracı eşliğinde getirildi. Törende Zafirakou’nun birinciliğini 4 bin çocuk özel bir video mesajıyla duyurdu.

Zafirakou, ödülünü Varkey Vakfı kurucusu Sunny Varkey ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı ve Başbakanı Muhammed Bin Rashid El Mektum’dan aldı.

HER ÖĞRENCİYE ÖZEL MÜFREDAT

Zafirakou, İngiltere’nin en yoksul yerlerinden Brent’te öğretmenlik yapıyor. Burada her üç çocuktan biri yaşamını yoksulluk içinde, birden fazla ailenin yaşadığı kalabalık evlerde sürdürüyor. Çocuklar, çetelerin şiddetine maruz kalıyor. Brent, İngiltere’de cinayet oranının en yüksek olduğu ikinci yer. 149 farklı dil konuşuluyor. Zafirakou, okul kapısında öğrencilerine “Günaydın” diyerek onları karşılıyor. Başarılı öğretmen, müfredatın tüm öğrencilerinde istenilen etkiyi uyandırmadığını fark edince, onu baştan aşağı yeniden tasarlıyor. Bunu öğrencilerinin yaşamıyla ilişkili olmasına özen göstererek yapıyor. Örneğin, müzik öğretmenine Somali okul korosu kurması için yardım ediyor. Kızlara özel antrenman saati oluşturarak, muhafazakâr ailelerin tepkisini çekmeden kriket oynamalarını sağlıyor. Öğrencilerin evini ziyaret ediyor.

ZORLU BİR HAYATLARI VAR

‘Öğretmen Nobeli’ni alan Zafirakou, şunları söylüyor:

“Öğrencilerimin çoğunun ana dili İngilizce değil. Birçoğu maalesef yoksulluk içinde. Zorlu hayatları var. Kalabalık evlerde yaşıyorlar. Yemek bile yemekte zorlanıyorlar. Evde sorumlulukları var, kardeşlerine bakıyorlar.

Hayatlarında ne eksik varsa okulumuz dolduruyor. Okullar, güvenli cennetler. Sanatın gücü, bariyerleri yıkar ve potansiyelleri ortaya çıkarır. Öğrencilerim içinse sanat, kendilerini güvenli bir şekilde ifade edebildikleri ve kimlikleriyle bağlantı kurabildikleri için bir sığınak yarattı. Öğrenci, öğretmen, ünlü, politikacı, genç ve yaşlıları; gücü olan herkesi, sanatı korumak ve göklere çıkarmak için bana katılmaya çağırıyorum.”

NURTEN AKKUŞ: BU BAŞLANGIÇTI

“Finale kaldığım ve bu duyguyu hem kendim yaşayıp, hem de ülkeme yaşatan ilk öğretmen olduğum için çok mutluyum. Ödülü ülkeme bu güzel günde kazandırmayı çok isterdim ama kısmet olmadı. Ama şunu söylemek isterim ki, öğretmen olmaktan gurur duyuyorum. Ülkemi çok seviyorum. İnanıyorum ki, bu bir başlangıçtı ve gönüllerdeki bu umutları nice Nurten öğretmenler gururla bu sahnede olmaya devam ederek yeşertecek. Ülkeme destekleri için sonsuz teşekkürler.”

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