İstanbullu öğrenciler üniversite için kendi şehirlerini seçti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleriİstanbullu öğrenciler üniversite için kendi şehirlerini seçti
GeriEğitim İstanbullu öğrenciler üniversite için kendi şehirlerini seçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
17.01.2019 - 14:26, Son Güncelleme:/

İstanbullu öğrenciler üniversite için kendi şehirlerini seçti

YÖK tarafından, 2018-YKS'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adayın ve bunlardan üniversiteye yerleşenlerin verilerinden yararlanılarak il ve bölgeler bazında yükseköğretime geçiş hareketliliğinin incelendiği rapor yayımlandı. Raporda, her il ve coğrafi bölge için ‘YKS puan ve başarı sıraları’, ‘başarı sırasına girenlerin sayıları’, ‘üniversiteye yerleşme oranları’, ‘adayların yerleştikleri il ve bölgeler, puan türleri’ gibi birçok bilgi yer aldı. Adayların ikamet ettikleri ildeki üniversiteye yerleşme oranlarına bakıldığında, İstanbul yüzde 64 ile ilk sırada yer aldı.

İstanbullu öğrenciler üniversite için kendi şehirlerini seçti
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuran ve bunlardan üniversiteye yerleşenlerin verilerinden yararlanılarak il ve bölgeler bazında yükseköğretime geçiş hareketliliğinin incelendiği rapor yayımlandı. Raporda, 2018-YKS'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 ve bunlarından üniversiteye yerleşen 857 bin 232 adayın yükseköğretime geçiş hareketliliğinin il ve bölgelere göre dağılımını gösteren veriler yer aldı.

İstatiksel verilerin kıyaslamalı tablo ve grafikler ile gösterildiği raporda, her il ve coğrafi bölge için ‘YKS puan ve başarı sırası bilgileri’, ‘ilk 100, 5 bin, 50 bin, 150 bin, 300 bin ve 500 bin başarı sırasına girenlerin sayısı’, ‘üniversiteye yerleşme oranları’, ‘adayların yerleştikleri il ve bölgeler’, ‘adayların hangi puan türü ile yerleştikleri’, ‘adayların üniversiteye kaçıncı tercihlerinden yerleştikleri’, ‘adayların ne tür üniversitelere yerleştikleri (devlet/vakıf/KKTC/yurt dışı)’, ‘hangi burs veya indirim oranı ile yerleştikleri’ bilgileri yer aldı. Ayrıca üniversitelere yerleşenlerin hangi illerden geldikleriyle ilgili verilere de yer verildi.

YÖK tarafından hazırlanan ve içeriği ve kapsamı açısından ilk olma özelliği taşıyan raporla, üniversite tercihleri ile ilgili çalışma yapan rehber öğretmen ve eğitim yöneticilerinin, bilinçli tercih yapma arzusundaki üniversite adayları ve ailelerinin, eğitim ve yükseköğretim yönetimi konularında çalışan akademisyenler ile il veya bölge kapsamında görev yapan yöneticilerin istifade edebilmeleri hedeflendi.

YERLEŞTİRMELERLE İLGİLİ VERİLER
Üniversitelere yerleştirmelere dair birçok sorunun yanıtı raporda yer aldı. Buna göre, adayların ikamet ettikleri ildeki üniversiteye yerleşme oranlarına bakıldığında, İstanbul yüzde 64 ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, yüzde 63 ile Erzurum, yüzde 56 ile Sivas izledi. Adayların ikametlerinden farklı ildeki üniversiteye yerleşme oranlarında ise ilk sırayı yüzde 86 ile Osmaniye aldı. Bu ili yüzde 85 ile Ordu, yüzde 84 ile Şırnak izledi. İlk 100'e girip üniversiteye yerleşen aday sıralamasında İstanbul sözel puan türünde 23, eşit ağırlık puan türünde 27 kişi ile ilk sırada yer aldı. Ankara, sayısal puan türünde ise ilk 100'e giren 21 adayla ilk sıraya yerleşti.

Rapora göre, Ankara'nın en çok öğrenci gönderdiği il Kırıkkale olurken üniversite eğitimi için Ankara'ya sırasıyla en çok İstanbul, İzmir ve Antalya illerinden öğrenci geldi. Türkiye genelinde, adayların yüzde 35'i ilk üç tercihinden birine yerleşti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İzmirli öğretmenle 2 yılda pek çok şey değişti

İzmirli öğrencilerin kar sevinci

En ilgi çeken proje Türkiye’den

Bağımlılıkla mücadele ederken ödül kazanacaklar