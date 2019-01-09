İstanbul’dan Şanlıurfa’daki okula yardım eli
İstanbul’daki bir okul, Şanlıurfa’da bulunan köy okuluna yardım eli uzattı. Köyde yaşayan bir 7’nci sınıf öğrencisinin çağrısı üzerine harekete geçilerek, köy okuluna eğitim materyali, kitap ve spor malzemeleri gönderildi.
Şanlıurfa’nın Bozova İlçesi Ürünlü Köyü’nde yaşayan Meryem isimli 7’nci sınıf öğrencisi, okulda ihtiyaç duydukları kaynak kitap, kırtasiye ve spor malzemeleri için İstanbul’daki bir okulla iletişime geçti. İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları’na isteklerini ileten Meryem’e, cevap öğrenci arkadaşlarından geldi. Şanlıurfa’daki okulu kardeş okul seçen İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları yardım kampanyası başlattı. Tüm derslerin olduğu soru bankası, deneme setleri, haritalar, kitaplar, iki adet projeksiyon cihazı, kırtasiye malzemesi, akıl oyunları seti ve spor malzemeleri kısa zamanda toplandı.
Yardımlar Şanlıurfa’ya ulaştığında oldukça şaşıran öğrenciler ve öğretmenler, “İhtiyaçlarımızın bu kadar detaylı düşünülmesi ve kısa sürede ulaştırılması bizi çok mutlu etti. Köy şartlarında ulaşamadığımız birçok kırtasiye malzemesine artık sahibiz” dedi.
DUYARLI ÖĞRENCİLER HAREKETE GEÇTİ
Kampüs Müdürü Gülseren Bektaş, “Meryem’in mektubundan ve cesaretinden çok etkilendim ve öğrencilerimizle birlikte bu kampanyayı başlatmaya karar verdim. Projenin başından sonuna kadar malzemelerin toplanması, paketlenmesi ve gönderilmesi süreçleri de dahil, aktif bir şekilde görev alan öğrencilerimizle gurur duyuyorum” diye konuştu.
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