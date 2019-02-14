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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim - Fotoğraf: Twitter
14.02.2019 - 09:59, Son Güncelleme:/

İstanbul’daki okullarda ilk ders öykü okuma

14 Şubat Dünya Öykü Günü nedeniyle İstanbul’daki öğrenciler derse öykü okuyarak başlıyor.

İstanbul’daki okullarda ilk ders öykü okuma
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Bugün 14 Şubat Dünya Öykü Günü. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talimatıyla bugün tüm okullarda öğrenciler ilk derse öykü okuyarak başlıyor. İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 14 Şubat Dünya Öykü Günü nedeniyle bir mesaj da yayımladı.

“Duyguların inceliklerini, Türkçenin güzelliklerini öyküyle keşfederiz” diyen Yazıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Öykü üzerine onca tanım yapılmıştır. Bir açıklama istense şöyle diyebiliriz: Her insan bir öyküdür. Zira insan ne yapmak istediğini sanatla, edebiyatla öğrenir. İnsan yüreğinin özünü ise öykü ortaya çıkarır. Öyküler, öğrenmemiz gerekenleri dikte etmeden, kendimize sorular sormamızı sağlayan birer öğretmendir. Bir duvarın arkasındaki yolları sezdiren anlatılardır. Öykü, anlatan ile okuyanın birbiriyle iletişime geçmesi, muhabbet etmesidir. Duyguların inceliklerini, Türkçenin güzelliklerini öyküyle keşfederiz. Birlikte üreten, birbirinden öğrenen ve birbirine ilham veren farkındalıkları çoğaltmalıyız. Bu yüzden 14 Şubat Dünya Öykü Günü’ne kayıtsız kalmadık. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle Perşembe günü ilk ders saatinde hep beraber öykü okuyacağız. ‘İstanbul’u Okuyorum’ ve ‘Kütüphanede Hayat Var’ projelerimiz kapsamında eğitim ortamlarımızı öyküyle buluşturacak olmamız mutluluğumuza mutluluk katıyor. Unutmayalım ki, okul sıralarında bir şiirden, bir öyküden, bir kitaptan derinliğine etkilenirsiniz de, o sırada bunun pek farkında olmayabilirsiniz. Edebiyatın güzelliğinin ruhunuza sinmiş, yüreğinize işlemiş olduğunu yıllar içinde anlarsınız. Ülkemizde son yıllarda öykü alanında çok güzel ve sevindirici gelişmeler yaşanmaya başladı. Türk öyküsü kayda değer biçimde gelişti. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin Türk öyküsü ile tanışmalarında yol gösterici olmalıdır. Türk öyküsünün usta yazarları ile öğrencilerimizi buluşturmalıyız. Şükranla ve sevgiyle andığımız yazarlarımızın öykülerine hepimizin ihtiyacı var. Çünkü öyküler memleketimizin, insanımızın ve duygularımızın seyir defteridir. Herkes en sevdiği öyküyü bir daha okusun. Dünya Öykü Günü’müz kutlu olsun.”

İstanbul’daki okullarda ilk ders öykü okuma

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