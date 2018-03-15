İstanbul’daki öğrenciler ‘ağaçları’ öğreniyor

İstanbul’daki öğrenciler ağaçların adını öğreniyor. Çevreci öğretmen Hüveyda Gümüş’ün hayata geçirdiği ‘Ağaçların Adları’ projesinin İstanbul geneline yayılması kararı alındı. İlk olarak 2013-2014 ve 2014-2015 eğitim yıllarında İstanbul Kadıköy’de uygulanan proje, şimdi İstanbul’daki tüm okullara yayılacak. Projeyle ilk olarak Kadıköy’deki özel ve devlet okullarının ağaç envanteri çıkarıldı. Buradaki okul bahçelerinde 6 bin 371 ağaç olduğu, bunun 881’inin meyve ağacı olduğu tespit edildi.

UYGULAMALI OLARAK YÜRÜTÜLÜYOR

Proje, ‘Ağaçların Adları İstanbul’ adıyla Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde devlet okulları bahçelerinde uygulamalı olarak yürütülüyor. Hedef kitlesi, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri, öğretmenleri ve velileri olarak belirlendi. Amacıysa şöyle sıralandı:

- Öğrencilerin okul bahçelerindeki ağaçların adlarını öğrenip bilgi eksikliğini gidererek doğaya saygılı olmalarını sağlamak.

- Bu konuda farkındalık kazanarak, geri bildirim kültürü edinmek,

- Görsel, afiş, tabelalarla dikkat çekmek,

- Kitapçık hazırlamak, envanter ve arşiv kültürü oluşturmak.