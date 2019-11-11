İstanbul'daki güzel sanatlar liseleri güçlendirilecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında güzel sanatlar liselerini güçlendirmek için bir dizi yeni çalışma yürüttüklerini söyledi. Bu amaçla İstanbul'daki beş güzel sanatlar lisesinin tamamını ziyaret ederek incelemeler yaptıklarını anlatan Özer, şöyle konuştu:

“Bu kapsamda okullardan talepleri aldık, öğretmen ve öğrencileri dinledik. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında güzel sanatlar liselerimizin altyapısını güçlendirmek, eksikliklerini gidermek ve kalitesini arttırmak için özel çaba sarf edeceğiz. Süreci İstanbul'dan başlatıyoruz. Bu amaçla İstanbul'da bulunan tüm güzel sanatlar liselerimizi arkadaşlarımızla ziyaret ettik. Ziyaretimizde okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin dile getirdikleri eksiklikleri yerinde inceleme imkânı bulduk ve hemen gerekli kaynakları okullarımıza aktardık. İfade edilen tüm eksiklikler bu ay içerisinde giderilmiş olacak.

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE, İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI’NDA EĞİTİM

İstanbul'daki güzel sanatlar liselerinin tamamını aynı imkânlardan yararlandırmak istiyoruz. İstanbul'daki beş lisenin ikisi proje okulu ve diğer üç liseyi de proje okulu yapıp İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı himayesine alacağız. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın deneyimlerini bu okullarımıza aktarmak istiyoruz. İlk adım olarak İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Güzel Sanatlar Liselerindeki 300 müzik öğretmenine yıl sonuna kadar eğitim verecekler. Ulusal ve uluslararası etkinlikler birlikte düzenlenecek. Müfredat birlikte güncellenecek. Ayrıca İTÜ'nün çok güçlü bir çalgı yapım atölyesi var. Okullarımızda kullanılan enstrümanların bakımı burada yapılacak ve okullarımıza da bu deneyim aktarılacak ve çalgı bakım atölyeleri kurulacak. Öğretmenler, çalgı yapımı konusunda da eğitim alacak.

Avni Akyol, Aydın Doğan, Beylikdüzü, Başakşehir ve Bakırköy Güzel Sanatlar Liselerine yapılan ziyaretlere İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Güzel Sanatlar Liselerinden sorumlu Bakan Danışmanı Dr. Aylin Şengün Taşçı, ilçe müdürleri ve yöneticilerin de katıldı. Güzel sanatlar liselerindeki eğitim süreçlerine desteklerinden dolayı İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Serpil Murtezaoğlu'na teşekkür ediyorum.”

İSO'DAN GÜZEL SANATLAR LİSELERİNE KÜTÜPHANE DESTEĞİ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan'ı ziyaret eden Özer, İstanbul'daki güzel sanatlar liseleriyle ilgili projeleri anlattı. Bu sürece katkı vermek istediklerini belirten Bahçıvan, her bir liseye özellikle resim ve müzik alanında kitaplardan oluşan 1000'er kitaplık kütüphane yapacaklarını söyledi. Bahçıvan, "Bakanlığımızla mesleki ve teknik eğitim alanında çok güçlü işbirliğimiz devam ediyor. Gelişmelerden ve birlikte hareket etmekten son derece mutluyuz. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin müdürlerine yönelik İSO'da düzenlediğimiz iki günlük eğitim programının kapanışını da Özer ile yapmıştık. Kültür ve sanat alanında güzel sanatlar liselerimize kütüphane katkısı sunmaktan da son derece mutluyuz. İstanbul'da sadece mesleki ve teknik eğitim alanında değil tüm alanlarda eğitimin kalitesini arttırmak için birlikte hareket edeceğiz" dedi.