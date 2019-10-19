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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 19.10.2019 - 12:41, Son Güncelleme:/

İstanbul’da okul servis araçları denetimi

İstanbul’da yapılan toplam 9 bin 436 servis denetiminde 5 bin 714 okul servis aracına 1 milyon 691 bin lira para cezası uygulandı. 1 Eylül- 15 Ekim arasında yapılan denetimlerde okul servis araçlarının 24 yaralamalı kazaya karıştığı açıklandı.

İstanbul’da okul servis araçları denetimi
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İstanbul’da yapılan toplam 9 bin 436 servis denetiminde 5 bin 714 okul servis aracına 1 milyon 691 bin lira para cezası kesildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada yeni eğitim ve öğretim sezonun başlamasıyla okul servislerine yönelik yapılan denetimlere ait rakamlar paylaşıldı. İl genelinde resmi ve özel 7 bin 60 okulda, 2 milyon 819 bin öğrenciyle yeni eğitim öğretime başlandığı belirtilen açıklamada, ulaşım ve güvenliğin sağlanması için tüm kurumların işbirliği ve dayanışma içinde hareket ettiği vurgulandı. Emniyet ve jandarma ekiplerince 1 Eylül - 15 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan denetimlerde kesilen ceza tutarlarına değinilen açıklamada şu bilgilere yer verildi: 

‘ÖLÜMLÜ BİR KAZA MEYDANA GELMEDİ’

“İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 bin 668 denetim neticesinde 5 bin 585 servis aracına 1 milyon 645 bin 24 lira para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 2 bin 768 servis aracı denetiminde, 129 servis aracına 46 bin 269 lira ceza işlemi uygulandı. İstanbul’daki toplam 9 bin 436 servis denetimi neticesinde 5 bin 714 servis aracına 1 milyon 691 bin 293 lira para cezası uygulandı. Servis araçlarının bu dönemde toplam 24 yaralamalı kazaya karıştı. Ne mutlu ki ölümlü bir kaza meydana gelmemiştir. Hedefimiz, eğitim öğretim yılı boyunca her ay, her servis aracını en az bir kez denetimden geçirmek, yürürlükteki mevzuata uygunluğunu sürekli olarak denetlemektir. Öğrencilerimizi evlerinden okullarına güvenli bir şekilde taşımak için belirlenen kurallara riayet eden servis şoförlerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin en güvenli ve sağlıklı şartlarda taşınması için bu denetimler aralıksız devam edecektir.”

 

 

 

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