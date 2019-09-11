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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
11.09.2019 - 14:49, Son Güncelleme:/

İstanbul’da okul bahçeleri fidanla buluştu

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tüm ilçelerde eş zamanlı düzenlediği etkinlik kapsamında, Çatalca'nın Çanakça köyünde fidan dikildi.

İstanbul’da okul bahçeleri fidanla buluştu
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki okulların bahçelerinde eş zamanlı olarak ‘Bir Fidan Bin İstanbul’ etkinliği düzenledi. Program kapsamında Çatalca'nın Çanakça köyünde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, bu etkinliğinin kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi. Özil, "Sayın Bakanımızın da işaretleriyle bu yıl fidan dikimi noktasında öğrencilerimizle birçok faaliyet gerçekleştireceğiz. Şu anda il genelinde bu etkinlik gerçekleşiyor ama en büyük ve geniş kapsamlı olanı Çatalca ilçemizde gerçekleşiyor" dedi.

Geçen yıl da fidan dikimini Çatalca'da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Özil, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

ÖĞRENCİ SAYISI KADAR FİDAN’
Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel de Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıklarının ortaklaşa gerçekleştirdiği, Türkiye'nin her yerinde öğrenci sayısı kadar fidanın toprakla buluşturulması etkinliğinin son derece anlamlı ve güzel olduğunu belirtti. Çocukların okullarda büyüyüp serpilirken, fidanların da dikildiği yerlerde serpilip büyüyeceğini söyleyen Becel, "Aynı zamanda bizim de daha sağlıklı, iyi bir gelecekte bir arada olmamız için vesile olacak. Bu etkinliğin maksadı sadece ağaç dikmek değil, ağaçları koruma fikrinin de çocuklara, gençlere aşılanması" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Erşahin ise İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrenci olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bütün ilçelerde farklı etkinliklerle zamana yayılarak 3 milyon fidan dikilmesi planlanıyor" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin de katılımıyla fidan dikildi.

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