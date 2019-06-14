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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
14.06.2019 - 10:27, Son Güncelleme:/

Validen bilgisayar uyarısı 

17 milyon 749 bin 876 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı. İstanbul’daki karne töreni ise Vali Ali Yerlikaya, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Zeytinburnu Celalettin Gözüsulu İlkokulu’nda yapıldı. İstanbul’da 2 milyon 385 bin 798’i resmî, 434 bin 505’i özel olmak üzere 2 milyon 820 bin 303 öğrenci karnelerini aldı.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Öğrencilere karnelerini dağıtan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eğitimcilere teşekkür etti. “Bu güzel yaz günlerinde bilgisayar karşısında esir olacak şekilde durmayın. Söz mü?” diyerek öğrencilerden söz alan Vali Yerlikaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm kademelerdeki öğrencilerimizin hepsi, bugün yaz tatiline giriyor. Başta il milli eğitim müdürlerimiz olmak üzere ilçe ve okul müdürlerimiz, onların yardımcıları hepsine teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde eğitim ordumuz, neferlerimiz, öğretmenlerimiz çok büyük emekleri var. Hepsini yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum. Ellerine, yüreklerine, canlarına sağlık. Öğrencilerimizin her biri bir üst sınıfa ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye ya da üniversiteye gidecek. Hafta sonu sınavlara girecekler. Heyecan dorukta ama sevinç de dorukta. Biz karnesini alan, geleceğin Türkiye’sini emanet edeceğimiz tüm gençlerimizi yürekten kutluyoruz. Bahtları açık olsun. Bu okul sıralarından hepimiz geleceğin Türkiye’sine hizmet eden, büyüten Türkiye’nin neferleri olacağına yürekten inandığımız bu yavrularımıza sağlık, sıhhat, afiyet, huzurlar diliyoruz. Velilere de şunları söylemek istiyoruz, evlatlarınızla ne kadar iftihar etseniz azdır. Siz de her gün büyük bir sabırla onları uğurladınız. Gayretlerinizi biliyoruz. Okul sıralarından gelecekte öncelikle hayırlı bir evlat, devletine, vatanına en güzel şekilde hizmet edecek iyi bie vatandaş olacağına ve bu noktada gayret göstereceğine inanıyoruz. 

Çalışma zamanı bitti ama tatille beraber eğlenmek, gezmek, bol bol kitap okumak, spor yapmak, kültür sanatta hangi alanla ilgili merakınız, ilginiz varsa bunlardan kendinizi geri koymayın. İstanbul medeniyetimizin başkentidir. Kültür ve tarihimizle ilgili mükemmel eserler var. Müzeleri mutlaka gezin. Sizden ricam gezin. Fırsat bulursanız büyüklerinizi ziyaret edin. Bol bol spor yapın. Bir şeyde söz verin istiyorum, bilgisayardan bağımlı hale gelecek şekilde değil, sizin bilgisayarı yönetecek şekilde davranın. Bu güzel yaz günlerinde bilgisayar karşısında esir olacak şekilde durmayın. Söz mü? Hepinize iyi tatiller..”

Celalettin Gözüsulu İlkokulu 3-G öğrencileri tatil planlarını Hürriyet’e anlattı. Kimi tatilde denize gitme hayalleri kurarken, kimi kitap okuyacağını söyledi. Kimileri ise ‘eğlenceli şeyler’ yapacağını belirtti.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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