İstanbul’da çift dilli eğitim veren okula ödül
İstanbul’daki bir okul, ana dili Fransızca olmayan ülkelerde çift dilli eğitim veren kurumlar için verilen ‘Label FrancEducation’ı almaya hak kazandı.
Fransa’nın ‘Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı’ tarafından verilen ‘Label FrancEducation’ sertifikası, İstanbul’daki bir özel okul layık görüldü. Fransız uzmanlar tarafından yürütülen bir kalite denetimi uygulanan Yeni Nesil Okulları bu çerçevede sertifika almaya hak kazandı. Okulun Bahçeköy Kampüsü’nde düzenlenen törende ödülü Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter’in elinden alan Yeni Nesil Okulları Vakıf Başkanı Faruk Cengiç, dünyada sadece 285 okula verilen ‘Label FrancEducation’ markasının Yeni Nesil Okulları’na verilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Cengiç, “Bu sertifika Yeni Nesil Okulları’nda verilen Fransızca dil kültür eğitiminin mükemmelliğini tescil etmenin yanı sıra, okulumuzdan mezun olan öğrencilerin dünya standartlarında bir eğitim aldıklarının garantisi niteliğinde” dedi.
‘İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BAĞIN BİR PARÇASI’
Başkonsolos Bertrand Buchwalter ise 2012’de kurulan Label’in dünyanın 53 ülkesinde 110 bin öğrenciye eğitim veren 285 kurumluk büyük bir topluluk olduğunu belirtti. Buchwalter şöyle devam etti:
“Yeni Nesil Okulları, aldığı Label sertifikasıyla Türkiye’yi 13 okul ve 10 bine yakın öğrencisiyle dünyada beşinci sıraya taşıdı. Türkiye’deki diğer Frankofon okullarıyla birlikte Yeni Nesil 2000 Okulları 280 milyon insanın bulunduğu ve her sene büyümeye devam eden Fransız bir topluluğun, iki ülke arasındaki paha biçilmez bağın bir parçası oldu. Yoğun çalışmaları sayesinde Label FrancEducation markasının alınmasında emeği geçen okul müdürü ve tüm eğitim kadrosuna tebriklerimi sunuyorum.”
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