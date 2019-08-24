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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Esra ÜLKAR
24.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

İstanbul’da 5 ve 9’lara sınav

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5 ve 9’uncu sınıflarda ‘hazırbulunuşluk’ sınavı yapılacak. Devlet okullarına yönelik uygulama, 12 Eylül Perşembe günü Türkçe ve fen bilimleri, 17 Eylül Salı günü matematik ve İngilizce derslerinden olacak. Uygulamanın amacı öğrencilerin yeni bir bilgiyi edinebilmeleri için sahip olmaları gereken ön öğrenmelerin tespit edilmesi.

İstanbul’da 5 ve 9’lara sınav
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

ÖN ÖĞRENME ÖLÇÜMÜ

“5 ve 9’uncu sınıflarda 12 Eylül Perşembe günü Türkçe ve fen bilimleri, 17 Eylül Salı günü matematik ve İngilizce derslerinden sadece resmi ortaokul ve liselerde İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırbulunuşluk uygulaması gerçekleştirilecek. Öğrencilerin yeni bir bilgiyi edinebilmeleri için sahip olmaları gereken ön öğrenmelerin tespit edilmesi hazırbulunuşluk uygulamasının temel amaçlarından birisi. Bu uygulama ile öğretmenlerin eğitim sürecini sağlıklı planlamaları için geri bildirimler sağlanacak. Öğretmenlerimiz bu geri bildirimlerle yıllık planlarında ön öğrenmelerdeki eksikliklere yer vererek üniteler işlenmeye başlanmadan önce bilgileri sağlamlaştırılacak ve öğrencinin hazır bulunuşluk seviyesi özellikle bilişsel düzeyde tamamlanacak.” 

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