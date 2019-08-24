İstanbul’da 5 ve 9’lara sınav
İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5 ve 9’uncu sınıflarda ‘hazırbulunuşluk’ sınavı yapılacak. Devlet okullarına yönelik uygulama, 12 Eylül Perşembe günü Türkçe ve fen bilimleri, 17 Eylül Salı günü matematik ve İngilizce derslerinden olacak. Uygulamanın amacı öğrencilerin yeni bir bilgiyi edinebilmeleri için sahip olmaları gereken ön öğrenmelerin tespit edilmesi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
ÖN ÖĞRENME ÖLÇÜMÜ
“5 ve 9’uncu sınıflarda 12 Eylül Perşembe günü Türkçe ve fen bilimleri, 17 Eylül Salı günü matematik ve İngilizce derslerinden sadece resmi ortaokul ve liselerde İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırbulunuşluk uygulaması gerçekleştirilecek. Öğrencilerin yeni bir bilgiyi edinebilmeleri için sahip olmaları gereken ön öğrenmelerin tespit edilmesi hazırbulunuşluk uygulamasının temel amaçlarından birisi. Bu uygulama ile öğretmenlerin eğitim sürecini sağlıklı planlamaları için geri bildirimler sağlanacak. Öğretmenlerimiz bu geri bildirimlerle yıllık planlarında ön öğrenmelerdeki eksikliklere yer vererek üniteler işlenmeye başlanmadan önce bilgileri sağlamlaştırılacak ve öğrencinin hazır bulunuşluk seviyesi özellikle bilişsel düzeyde tamamlanacak.”
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