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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
29.08.2019 - 17:38, Son Güncelleme:/

İstanbul’da 36 eğitim kurumu için yıkım kararı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Sarıyer'deki bir ilkokulun deprem riski nedeniyle tahliye edilmesiyle ilgili, "36 eğitim kurumu ile ilgili yıkım kararı alınması, öncelikle can ve mal güvenliğinin sağlanmasını hedefliyor. Bu binalar yıkıldıktan sonra yerine, yeni nesil, daha modern, nitelikli binalar yapılacak" dedi.

İstanbul’da 36 eğitim kurumu için yıkım kararı
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İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yaptığı açıklamada, eğitim ve öğretim yılı çalışmalarının çok yönlü yürütüldüğünü ve yeni binaların yapımının hızla devam ettiğini söyledi. Binalarda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) standartlarında ortaya çıkan yenilikler doğrultusunda sürekli incelemelerin ve teknik değerlendirmelerin devam ettiğini belirten Yazıcı, şöyle konuştu:
"Bu kapsamda 36 bina için yıkım kararı verildi. Çok yönlü yapılan teknik değerlendirmeler, yeni veriler eşliğinde derinleştirilen analizlerle binaları kullanan öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretmenler, personel, veliler ve bütün kullanıcıların can, mal güvenliğiyle istenilen düzeyde daha nitelikli yeni nesil binalar yapmak için yıkım kararı alındı.

Alınan yıkım kararı doğrultusunda hızla okulların boşaltılması ve ilçe bazlı olarak öğrencilerin eğitim ve öğretim görecekleri yeni binalarda mevcut eğitimin daha etkin yürütülmesi için gerekli planlamaları yapıldı. Bu karar öncelikle can ve mal güvenliğinin sağlanması hedefinde alındı. Mutlaka zorlukları olacak. Başlangıçta belli problemlerimiz olabilecek. Belki ikili eğitim zorunluluğu doğduğu için bu zorluk yaşanmış olacak ama öncelik yaptığımız zaman hepimizin içinin rahat edeceği bir şekilde gözümüzün bebeği olan çocuklarımız için bu binaların boşaltılması önem arz ediyordu. Bu çerçevede bu karar uygulandı. İlçe kaymakamlıklarımıza gönderilen yazılarla, yapılan planlamalarla bu binalarımızla ilgili önlemler alındı. Bu binalar yıkıldıktan sonra alınan destek ve fonlarla birlikte Valiliğimizin alacağı önlemler ile yeni, daha modern binalar yapılacak. Bu binalar yıkıldıktan sonra yerlerine yine yeni nesil, çok nitelikli binalarımız yapılmış olacak. Güncellenen standartlara uygun olmak üzere. Çok daha kullanışlı, ekonomik ve verimli binalarımız yapılmış olacak. Yıkılan okulların yerine arsalarımızda sadece yine okul yapılacak. Öğrenci, öğretmen ve velilerin hiçbir endişeye kapılmasını istemiyorum. Okullarda eğitime ve öğretime devam edeceğiz.”

‘YIKILAN OKULLARIN YÜZ ÖLÇÜMÜNÜN İKİ KATI KADAR OKUL YAPTIK’
İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi Direktör Yardımcısı Yalçın Kaya ise İstanbul'da, 1999 depreminden sonra İstanbul Valiliği bünyesinde İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi'ni, Dünya Bankası ile başlattıklarını söyledi. Bugüne kadar 2 milyar avroya yakın bir meblağın İstanbul'daki deprem risklerinin azaltılması, afete hazırlık kapasitesinin artırılması, haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi, halkın bilinçlendirilmesi ve öğrencilerin deprem esnasında ne yapacaklarıyla ilgili bilgilendirilmesi hususlarında harcandığını anlatan Kaya, şunları söyledi:
"İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 1999 depremi öncesinde yapılmış yaklaşık bin 164 okuldan 648'inde güçlendirme çalışması yaptık. 648 alanda yaklaşık 800 binayı güçlendirdik. 316 sahada da mevcut binayı yıkarak yeniden yaptık. Bunlarda da toplam 346 bina yaptık. Toplamda 1164 okulumuzdan 964 binanın bir kısmını güçlendirerek, bir kısmını da yıkıp yeniden yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Bu projemiz yaklaşık 1.4 milyon öğrenciye hitap eden bir projedir. 2.8 milyar lira okulların yıkılıp yeniden yapılmasına ve güçlendirilmesine harcandı.

Bugün konuşulan bazı binaların mevcut ekonomik kararlar doğrultusunda güçlendirilmesi ve yıkılıp yeniden yapılmasının daha uygun olduğu yönünde karar aldık. Bu okullarımızın tamamı mevcut alanlarındaki arsalarında yapılıyor. Yıkılarak yerine bugünün şartlarına ve bakanlığımızın yeni sunduğu kriterlere uygun bir şekilde yapılıyor. Bugüne kadar yaklaşık okullarımızda kapasite artırımı olarak neredeyse bire iki oranında, mevcut yıktığımız okulların yüz ölçümü olarak iki katı kadar okulumuzu yaptık."

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