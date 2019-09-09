İstanbul’da 20 bin okul taşıtı trafiğe çıktı

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla İstanbul'da yaklaşık 2 milyon 800 öğrenci bu sabah dersbaşı yaptı. Öğrencileri taşıyan 20 bin okul taşıtı da mega kentte sabahın erken saatlerinde trafikte yerini aldı. Yeni eğitim ve öğretim yılının öğrencilere ve servisçilere hayırlı uğurlu olmasını dileyen İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, “İstanbul’da bugün itibarıyla 20 bin okul taşıtı trafiğe ilave oldu. Bunlar yavaş yavaş servisleri dizerek öğrencileri yerleştirecek. Bu akşamdan itibaren çocukları tam teşekküllü olarak taşımaya başlayacaklar” dedi.

Bakanlık ve belediyenin koymuş olduğu kriterleri anlatan Öztürk, “Bu yıl okullarımızda çalışacak arabalarda servis yolcu koltuğu, kamera araç takip sistemi, sensörlü otomatik kapı, üç nokta emniyet kemeri harici çıkışlar ve ilave basamaklar var. Üç nokta emniyet kemeri, araç takip sistemi, sensörlü koltuk gibi tesisatların daha önceden alınmış arabalarda bu tesisatları bulundurma zorunluluğu 3 Eylül 2020 tarihine kadar ertelendi” diye konuştu.

Bu kararın ertelenme sebebinin bu donanımların mevcut sisteme takılmasında yaşanan sıkıntı olduğunu söyleyen Öztürk, şöyle konuştu:

“Bu konuyu şu anda yetkili kurumlar inceliyor. 1 Ocak 2018’den sonra üretilen tüm araçlarda bunlar zorunlu ve takılıyor. Bunun içinde şu anda ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik durum, faiz oranları ve araç fiyatları nedeniyle bir anda araçların değişmesine çok uygun değil. Buna göre bizde gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Devletten de desteği bekleyerek sonuca ulaşacağız. Son 15 gündür aldığımız en büyük sıkıntı bazı özel okullarda belediyenin açıklamış olduğu fiyatların çok üzerinde veliden talep edilmesi. Bunun için de yapılacak tek şey var. Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne şikayet edecekler. Ondan sonra da düzelecek.”

'FARK EDİLMEK İSTİYORUZ'

Servis şoförü Musa Meriç ise, ”Öncelikle bu işi yapan arkadaşlara hayırlı olsun. Kazasız belasız bir sezon geçirsinler. Sorunumuz ortak, fark edilmek istiyoruz. Yolda, trafikte gittiğimiz zaman öğrenci alıyoruz. Uyarı levhalarımız olduğu halde arkadaki arabaların korna sesleri, sürücülerin bağırmaları bizleri rahatsız ediyor. Bu konuda vatandaşlarımız duyarlı olursa, kendi çocuğunun da o aracın içerisinde olacağını düşünerek hareket etmesi gerek” dedi.